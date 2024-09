von Moritz Niepold 20.09.2024, 11:57



Ab 2025 sollen alle Amazon-Mitarbeiter in ihre Festanstellungen zurückkehren, heißt es in einer internen Mail. Das Unternehmen erhofft sich davon einen stärkeren Zusammenhalt.

Seit der Corona-Pandemie arbeiten viele Arbeitnehmer im Homeoffice: Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten 2023 fast 25 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland irgendwann einmal von zu Hause, Tendenz steigend. Doch Arbeitgeber sind mit diesem Modell offenbar nicht immer zufrieden.

Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon müssen ab Anfang nächsten Jahres wieder an fünf Tagen pro Woche ins Büro. Flexibles Arbeiten von zu Hause aus ist dann nur noch in Ausnahmefällen möglich, etwa bei der Betreuung eines kranken Kindes oder der Vorbereitung einer größeren Arbeitsaufgabe. Zuvor war die Zahl der Homeoffice-Tage bereits von drei auf zwei reduziert worden.

Zukünftig wird es bei Amazon keine flexible Arbeitsplatzbuchung mehr geben, jedem Mitarbeiter soll wieder ein fest zugewiesener persönlicher Arbeitsplatz im Büro zugewiesen werden.

SAP schränkt Homeoffice ein



Auch in Deutschland meldeten sich in den vergangenen Monaten immer wieder Manager großer Konzerne zu Wort und plädierten dafür, nicht mehr von zu Hause zu arbeiten. Im Rahmen der Kampagne „Back to Work“ rief SAP-Chef Christian Klein seine Mitarbeiter aktiv dazu auf, drei Tage die Woche ins Büro zurückzukehren. Zudem plant er, ab 2025 Mitarbeiter nach Effizienz und Teamfähigkeit zu kategorisieren, was auch Auswirkungen auf die Bezahlung haben soll.

Macht Amazon mit seiner Ankündigung, 100 Prozent Bürofläche zu belegen, hier einen Präzedenzfall? Schließlich gelten die USA als Vorreiter vieler Trends, die dann wenige Jahre später auch nach Europa und Deutschland überschwappen.

Konsequenzen für deutsche Arbeitnehmer



Beraterin und Coach Inga Mende glaubt das nicht. Zwar habe es hierzulande einige Versuche von Unternehmen gegeben, das Homeoffice zurückzufahren. „Aber die Belegschaft hat oft eine klare Botschaft gesendet: ,Wenn ihr das macht, müsst ihr mit Konsequenzen rechnen.‘ Deshalb schrecken die meisten Unternehmen vor solchen Schritten zurück“, sagt Mende.

Die Arbeitssituation in den USA sei nur schwer mit jener in Deutschland vergleichbar. „In Nordamerika setzen viele Arbeitgeber schon seit langem komplett auf Remote-Arbeit, jene in Europa schon seit jeher auf hybride Modelle.“ Ein drastischer Umschwung wie in den USA drohe daher nicht, sagt Mende, da sich viele Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland mittlerweile recht gut auf die jeweiligen Homeoffice-Regeln eingestellt hätten. Der Trend zum hybriden Arbeiten habe sich „definitiv durchgesetzt und wird es auch bleiben“.

Dafür sprechen auch die zahlreichen Stellenanzeigen, die explizit Homeoffice anbieten. „Büroangestellte, die einen Job mit Homeoffice-Option suchen, werden derzeit fündig“, sagt Annina Hering, Ökonomin beim Jobportal Indeed. Knapp 15 Prozent der auf Indeed ausgeschriebenen Stellen beinhalten die Möglichkeit, komplett remote oder hybrid zu arbeiten, die Nachfrage danach ist groß.

Mende glaubt allerdings, dass komplettes Remote-Arbeiten in Deutschland die Ausnahme bleiben wird. „Kleinere Start-ups nutzen es, um Talente aus aller Welt anzulocken und zu den besten Konditionen einzustellen“, sagt Mende. Die meisten Unternehmen hätten deshalb – anders als in den USA – an ihren Gewerbeimmobilien festgehalten, wenn auch in kleinerem Maßstab. „Büroflächen wurden verkleinert, stattdessen sind mehr und größere Interaktions- und Workshop-Räume entstanden“, sagt Mende.

Gibt es ein Recht auf Homeoffice? Das sagt ein Anwalt



Auch juristisch dürfte es schwierig werden, die Beschäftigten zur Rückkehr an den Schreibtisch zu bewegen. „Wenn es eine Betriebsvereinbarung gibt, dann gilt das, was darin geregelt ist, auch wenn die Unternehmensleitung eine Rückkehr an den Arbeitsplatz ankündigt“, sagt Arbeitsrechtsexperte Professor Klaus-Stefan Hohenstatt von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer.

Auch folgender Punkt kann Betroffenen nützen: „Wenn Unternehmen Homeoffice ausgeschrieben und konkrete Zusagen gemacht haben, kann es sein, dass ein Arbeitsvertrag den Arbeitnehmern das Recht einräumt, einen Teil ihrer Arbeitszeit von zu Hause aus zu leisten. In diesem Fall muss ggf. ein Änderungsvertrag ausgestellt werden, was rechtlich sehr aufwändig wäre.“ Allerdings könne diese Möglichkeit im Einzelfall auch eingeschränkt werden, so Hohenstatt: „Einschränkende Formulierungen können etwa sein ‚Dies gilt nur für einen begrenzten Zeitraum‘, ‚Wir können dies jederzeit widerrufen‘ oder ‚Wir behalten uns Änderungen vor‘.“

Was Arbeitgeber außerdem tun könnten, um Arbeitnehmer wieder an die Arbeit zu ordnen: eine Versetzung ankündigen, der der Betriebsrat zustimmen muss. „Sollte der Betriebsrat Nein sagen, muss das Arbeitsgericht die Zustimmung unter Umständen ersetzen.“

Betroffenen Arbeitnehmern, die ins Büro zurückkehren sollen, dies aber nicht wollen und keinen Betriebsrat haben, rät der Arbeitsrechtler: „Wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann bleibt mir nur die Möglichkeit, der Anordnung zunächst Folge zu leisten und anschließend gerichtlich prüfen zu lassen, ob der Arbeitgeber überhaupt befugt war, diese Weisung zu erteilen.“