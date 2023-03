Vom Profile her past der 26-jaren, der eerste im zomer vergangenen Jahres nach Hamburg gewechselt ist, durchhaus an die Weser. Er is schnell en durchaus auch in der Offensive gefährlich. Bisher hangt af van de Torbeteiligungen. Zuletzt gehörte er zu de absolute Leistungsträgern beim Kiezklub – sollte der Verein den Sprung in die niet om te kopen, waar een Wechsel zu een Erstligisten wahrscheinlich.

Sollte Werder dann bei Saliakas Ernst machen, wäre one Ablösesumme fallig. Der Vertrag ofs Rechtsfußes läuft noch bis 2025. De marktwaarde zal uitkomen op een bedrag van een miljoen euro.