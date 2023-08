Kiel. Der Saisonstart verlief für Holstein Kiel perfekt. Die Störche haben zum Auftakt noch nie zwei Siege in Folge eingefahren, auch im DFB-Pokal gegen den FC Gütersloh (2:0) blieb die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unbeschadet. Nun kommt mit dem 1. FC Magdeburg ein Gegner an die Förde, der ebenfalls zufriedenstellend in die neue Saison gestartet ist und auf dem fünften Tabellenplatz liegt. Ein echter Prüfstein für die junge KSV-Mannschaft.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Storch-Trainer Rapp hofft, dass sein Team gegen den FCM mehr Raum zum Kombinieren hat. „Magdeburg ist ein sehr starker Gegner, der ähnliche Eigenschaften wie wir hat“, sagte der Holstein-Trainer, der ein intensives, aber auch attraktives Spiel erwartet. Einer der entscheidenden Faktoren dürfte sein, ob die Abwehr des KSV so stabil steht wie in den vergangenen Spielen. Lediglich gegen die SpVgg Greuther Fürth kassierte Holstein nach einem Ausrutscher von Keeper Thomas Dähne ein Gegentor.

Philipp Sander ist zurück, Becker und Johansson fehlen noch

Im Heimspiel gegen Magdeburg kann sich Marcel Rapp erneut auf Kapitän Philipp Sander verlassen, der wegen Fußschmerzen vorsorglich eine Pause im DFB-Pokal eingelegt hat. Fehlen werden Abwehrchef Carl Johansson nach seiner Meniskus-OP und Rechtsaußen Timo Becker (Reha-Training nach Syndesmosebandriss). Das Spiel im Holstein-Stadion wird am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

KN