Holocaust-Gedenktag – Auch Bundestagspräsident Bas erinnert an die Verfolgung queerer Menschen durch die Nazis

Queer ist ein Sammelbegriff für nicht-heterosexuelle Menschen wie Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Bundestagspräsident Bas sagte, das Gedenken an alle Opfer, die von den Nationalsozialisten verfolgt, entrechtet und ermordet wurden, dürfe nicht enden. Es sei ihr ein großes Anliegen, dass heute an Menschen erinnert werde, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität verfolgt wurden, sagte Bas. Das Ende des Nationalsozialismus war nicht das Ende der staatlichen Verfolgung. – Paragraf 175 des Strafgesetzbuches, der homosexuelle Handlungen von Männern unter Strafe stellte, wurde erst 1994 abgeschafft. Bas forderte in ihrer Rede während des Festaktes auch ein weiteres entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus.

Diese Botschaft wurde am 28.01.2023 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.