Holocaust-Gedenken im Bundestag: „Es ist gefährlich zu glauben, dass wir genug gelernt haben“

Mit einer Gedenkstunde erinnerte der Bundestag erstmals gezielt an die Verfolgung queerer Menschen in der NS-Zeit. Viele starben durch Zwangsarbeit und unmenschliche Bedingungen in den Konzentrationslagern.

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages hat der Bundestag am Vormittag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Im Fokus standen erstmals Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas sagte, das Gedenken an alle Opfer, die von den Nationalsozialisten verfolgt, bedroht, entrechtet und ermordet wurden, dürfe kein Ende nehmen. Wenn die Zeitzeugen nach und nach sterben, müssten andere ihre Geschichte erzählen. „Die Opfer des Holocaust werden nicht vergessen.“

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen.

Gedenkstunde im Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus stellt erstmals die Verfolgung sexueller Minderheiten in den Vordergrund Tina von Löhneysen, ARD Berlin, Tagesschau um 12 Uhr, 27. Januar 2023

Bis zu 50.000 Männer während der NS-Zeit inhaftiert

Bas sagte, es sei ihr auch sehr wichtig, „dass wir heute der Menschen gedenken, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität verfolgt wurden“. Denn das Ende des Nationalsozialismus war für diese Opfergruppe nicht das Ende der staatlichen Verfolgung. Auch nach dem Ende der NS-Diktatur waren insbesondere schwule Männer durch § 175 StGB bedroht.

Der sogenannte „Schwulenparagraph“ wurde im Deutschen Reich eingeführt und kriminalisierte sexuelle Handlungen zwischen Männern. Unter dem NS-Regime wurde das Gesetz 1935 verschärft. Nach Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurden während der NS-Diktatur bis zu 50.000 Männer nach Paragraf 175 inhaftiert, rund 15.000 in Konzentrationslager verbracht. Viele von ihnen starben an den Folgen der Zwangsarbeit und der unmenschlichen Bedingungen in den Lagern.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb der Paragraf Teil des deutschen Strafgesetzbuches. Laut einem von der Antidiskriminierungsstelle in Auftrag gegebenen Gutachten seien bis 1969 rund 50.000 Männer auf dieser Grundlage verurteilt worden. Aus heutiger Sicht klinge es „unglaublich“, dass der Paragraf 175 im wiedervereinigten Deutschland 1994 endgültig abgeschafft wurde, sagte Bas.

Bas: „Queerfeindliche Verbrechen nehmen zu“

Auch mit Blick auf heute mahnte Bas, die Diskriminierung queerer Menschen genauer zu betrachten. „Queerfeindliche Straftaten nehmen zu“, sagte der SPD-Politiker. „Schwule, Lesben und Transmenschen werden beleidigt, belästigt und angegriffen.“

In Bezug auf den Holocaust warnte Bas, dass es gefährlich sei zu glauben, die Deutschen hätten die Lektion gelernt. „Wir müssen uns weiter mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen.“ Eine freie, offene Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit.

„Mich beunruhigen auch Versuche, die Einzigartigkeit des Holocaust zu relativieren“, sagte der Bundestagspräsident. „Antisemitismus und Antiziganismus, Rassismus sind wieder auf dem Vormarsch.“ Im Schnitt werden in Deutschland jeden Tag fünf antisemitische Straftaten registriert. Denkmäler werden geschändet. Jüdische Einrichtungen und Synagogen werden angegriffen, Menschen angefeindet, bedroht und angegriffen, weil sie Juden sind. Es ist eine Schande für unser Land.“

Antisemitismus nehme laut Bas zunehmend verdeckte Formen an, wie etwa Verschwörungstheorien oder die Dämonisierung des Staates Israel. „Wir müssen wachsam sein und genau hinschauen.“ Auch bei der Diskriminierung von queeren Menschen, fügte Bas hinzu. „‚Nie wieder‘ ist eine Aufgabe für uns alle. Wo Hass grassiert, ist niemand sicher.“

Kats: „Das Versprechen ’nie wieder‘ meinte noch lange nicht alle Opfer“

Auch die Holocaust-Überlebende Rozette Kats sprach bei der Gedenkfeier. Sie wurde 1942 geboren und überlebte die Shoah mit einem Ehepaar in Amsterdam. Ihre Eltern und ihr kleiner Bruder wurden in Auschwitz ermordet. In ihrer Rede warnte sie davor, allen Opfern des Nationalsozialismus gleichermaßen zu gedenken. „Jeder, der damals verfolgt wurde, verdient ein respektvolles Gedenken“, sagte der 80-Jährige.

Kats hob Ähnlichkeiten zwischen ihrem eigenen Schicksal und den verfolgten queeren Menschen hervor. Was sie als Kind lernen mussten – ihre Identität zu verbergen und zu verleugnen –, mussten viele Angehörige sexueller und geschlechtsspezifischer Minderheiten lernen. Auch nach 1945. So etwas „macht krank“.

„Das Versprechen ‚Nie wieder‘ meinte keineswegs alle Opfer der Nationalsozialisten“, sagte Kats. „Roma und Sinti mussten jahrzehntelang um ihre Anerkennung kämpfen. Und wieder wurde erst sehr spät klar, dass der Grund der Inhaftierung ‚asozial‘ war, eine NS-Definition, die auch missbraucht wurde, um lesbische Frauen zu verurteilen.“ Dadurch könne die Ideologie der Nazis weiter wirken und wirkt immer noch, „wenn wir Gewalttaten gegen queere Menschen noch erleben müssen“.

„Gedenkstunde wichtig für die gesamte queere Community“

Eine Überlebende der Verfolgung sexueller Minderheiten während der NS-Zeit kam nicht zu Wort. Die Betroffenen sind inzwischen verstorben. Stellvertretend präsentierten die Schauspielerin Maren Kroymann und ihr Kollege Jannik Schümann Lebensgeschichten homosexueller Männer und Frauen.

Auch der Queer-Aktivist Klaus Schirdewahn aus Mannheim hielt eine Rede. 1964 wurde er in Westdeutschland unter Paragraf 175 festgenommen. Heute setzt er sich mit aller Kraft dafür ein, „dass unsere Geschichte nicht vergessen wird. Ihm ist wichtig, dass junge Menschen nicht vergessen, wie viel Mühe und Kraft es gekostet hat, „dass wir so leben können, wie wir leben dürfen“, sagt Schirdewahn.

Es hat zu lange gedauert, bis die Würde von Homosexuellen in Deutschland zählte. „Deshalb ist die heutige Gedenkfeier nicht nur für mich wichtig, sondern für die ganze Gemeinde.“ Es ist ein Zeichen der Anerkennung und ein Zeichen in der Gesellschaft. Geben Sie den Betroffenen ein Stück ihrer Würde zurück.