Holmes bekommt mehr als 11 Jahre Gefängnis wegen Theranos-Betrug

Die Verurteilung im selben Gerichtssaal in San Jose, Kalifornien, in dem Holmes im Januar wegen Investorenbetrugs und Verschwörung in vier Fällen verurteilt wurde, markiert einen weiteren Höhepunkt in einer Saga, die in einer HBO-Dokumentation und einer preisgekrönten Hulu-Serie über sie seziert wurde kometenhafter Aufstieg und mörderischer Untergang.

Der 38-jährigen Holmes drohten maximal 20 Jahre, aber ihr Anwaltsteam bat den Richter um eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 Monaten, die vorzugsweise in Hausarrest verbüßt ​​werden sollte.

Ihre Anwälte argumentierten, dass Holmes als wohlmeinende Unternehmerin, die jetzt eine hingebungsvolle Mutter mit einem weiteren Kind auf dem Weg ist, eine mildere Behandlung verdient habe. Ihre Argumente wurden durch mehr als 130 Briefe unterstützt, die von Familie, Freunden und ehemaligen Kollegen eingereicht wurden, in denen Holmes gelobt wurde.

Die Staatsanwälte forderten von Holmes außerdem eine Entschädigung in Höhe von 804 Millionen US-Dollar. Der Betrag deckt den größten Teil der fast 1 Milliarde US-Dollar ab, die Holmes von einer Liste anspruchsvoller Investoren gesammelt hat, darunter der Softwaremagnat Larry Ellison, der Medienmogul Rupert Murdoch und die Walton-Familie hinter Walmart.

Während Holmes Investoren umwarb, nutzte er einen hochrangigen Theranos-Vorstand, dem der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis angehörte, der während ihres Prozesses gegen sie aussagte, und zwei ehemalige Außenminister, Henry Kissinger und der verstorbene George Shultz, dessen Sohn eine Erklärung abgab, in der Holmes in die Luft gesprengt wurde für die Ausarbeitung eines Plans, der Shultz „für den Narren“ spielte.

Holmes muss sich am 27. April im Gefängnis melden. Nachdem sie letztes Jahr kurz vor Beginn ihres Prozesses einen Sohn zur Welt gebracht hatte, wurde sie dieses Jahr irgendwann schwanger, während sie auf Kaution frei war.

Obwohl ihre Anwälte die Schwangerschaft in einem 82-seitigen Memo, das dem Richter letzte Woche vorgelegt wurde, nicht erwähnt haben, wurde die Schwangerschaft in einem Brief ihres derzeitigen Partners, William „Billy“ Evans, bestätigt, der den Richter aufforderte, gnädig zu sein.

Wenn die Schwangerschaft von Holmes eine Rolle bei der Bestimmung ihrer Strafe spielte, könnte sich die Entscheidung als kontrovers erweisen. Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass mehr als 1.000 schwangere Frauen über einen 12-monatigen Studienzeitraum in Bundes- oder Staatsgefängnisse eingeliefert wurden; 753 von ihnen haben in Haft entbunden.

Laut einer Umfrage des Bureau of Justice Statistics aus dem Jahr 2016 gaben mehr als die Hälfte der Frauen, die in ein Bundesgefängnis eingeliefert wurden – 58 % – an, Mütter minderjähriger Kinder zu sein.

Bundesanwalt Robert Leach erklärte, Holmes verdiene eine schwere Strafe, weil er einen Betrug inszeniert habe, den er als eines der ungeheuerlichsten Wirtschaftsverbrechen bezeichnete, die jemals im Silicon Valley begangen wurden. In einem vernichtenden 46-seitigen Memo sagte Leach dem Richter, er habe die Möglichkeit, eine Botschaft zu senden, die die Hybris und Übertreibungen, die durch den Technologieboom ausgelöst wurden, eindämmt.

Holmes „hat die Hoffnungen ihrer Investoren ausgenutzt, dass ein junger, dynamischer Unternehmer das Gesundheitswesen verändert hat“, schrieb Leach. „Und durch ihre Täuschung erlangte sie spektakulären Ruhm, Verehrung und Milliarden von Dollar an Reichtum.“

Obwohl Holmes von einer Jury in vier Fällen von Betrug und Verschwörung im Zusammenhang mit Patienten, die Theranos-Bluttests unterzogen, freigesprochen wurde, forderte Leach Davila auch auf, die durch Holmes‘ Verhalten verursachten Gesundheitsgefahren zu berücksichtigen.

Holmes‘ Anwalt Kevin Downey malte sie als selbstlose Visionärin, die 14 Jahre ihres Lebens damit verbrachte, das Gesundheitswesen zu revolutionieren.

Obwohl Beweise, die während ihres Prozesses vorgelegt wurden, zeigten, dass die Bluttests äußerst unzuverlässige Ergebnisse lieferten, die Patienten zu falschen Behandlungen hätten führen können, behaupteten ihre Anwälte, dass Holmes nie aufgehört habe, die Technologie zu perfektionieren, bis Theranos 2018 zusammenbrach.

Sie wiesen auch darauf hin, dass Holmes nie eine ihrer Theranos-Aktien verkauft hat – eine Beteiligung im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014, als Holmes auf den Titelseiten von Wirtschaftsmagazinen als der nächste Steve Jobs gefeiert wurde.

Die Verteidigung gegen Strafanzeigen hat Holmes „erhebliche Schulden hinterlassen, von denen sie sich wahrscheinlich nicht erholen wird“, schrieb Downey und deutete an, dass sie wahrscheinlich keine Entschädigung zahlen wird, die Davila als Teil ihrer Strafe anordnen könnte.

„Holmes ist keine Gefahr für die Gesellschaft“, schrieb Downey.

Downey bat Davila auch, den angeblichen sexuellen und emotionalen Missbrauch zu berücksichtigen, den Holmes erlitten hatte, als sie romantisch mit Ramesh „Sunny“ Balwani verwickelt war, der Theranos-Investor, Top-Manager und schließlich Komplize ihrer Verbrechen wurde.

Balwani, 57, soll am 7. Dezember verurteilt werden, nachdem er in einem Prozess im Juli wegen Betrugs und Verschwörung in 12 Fällen verurteilt worden war.