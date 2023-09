Frist berichtete zuvor über das Mittwochstreffen zwischen der Writer’s Guild of America (WGA) und der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Die beiden Seiten gaben eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie lediglich sagten, sie hätten sich „heute zu Verhandlungen getroffen und werden sich morgen wieder treffen“. Sollte jedoch keine Einigung erzielt werden, würde sich der Streik laut Faber wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr verlängern.