Tom Hanks belichaamde de reactie van elke Aston Villa- en Manchester City-fan toen Ollie Watkins de score opende tegen Arsenal.

The Gunners hadden een goede start in Villa Park toen ze probeerden hun plaats aan de top van de Premier League te heroveren, maar kwamen al snel achter.

Getty Hanks sprong overeind om de opener van Watkins te vieren

Getty Hij ging ook wild voor het tweede doelpunt

Matty Cash profiteerde van een slordige pass van de bezoekers en gaf een heerlijke pass aan Villa’s topscorer Watkins, die de bal slim in het doel gooide en zijn ploeg al na vijf minuten op 1-0 zette.

En acteur en Aston Villa-fan Hanks, die aanwezig was in Villa Park om er getuige van te zijn, zag er volledig verbijsterd uit met zijn handen op zijn hoofd terwijl hij het doelpunt vierde.

Hanks – die de wedstrijd in de regisseursloge bekeek – bezoekt Villa Park sinds hij in januari 2008 zijn liefde voor de voetbalclub verklaarde tijdens de première van zijn film Charlie Wilson’s War in Londen.

Voormalig Arsenal-baas die nu Villa-baas werd Emery vond het ook geweldig aan de zijlijn, omdat hij zijn oude loyaliteit aan de Noord-Londenaren helemaal vergat.

“Arsenal had grote gaten in het tijdperk van de vleugelverdedigers, Watkins liep tegen een gat aan dat door Wit was achtergelaten, hij staat een-op-een met Saliba en hij is in uitstekende vorm. Hij had maar één opening nodig en hij pakte die. Het is een briljante en zelfverzekerde finish van Watkins,’ zei de commentator van talkSPORT voor de wedstrijd, de voormalige Engelse spits Dean Ashton.

“Maar nogmaals, de gaten toen Arsenal de bal verloor, Zinchenko en White waren hoog, de twee centrale verdedigers moeten naar die posities gaan en ze willen daar niet zijn. Saliba is zo platvoetig, gedaan door een overstap.

AFP Het doelpunt van Watkins is zijn vierde in evenveel wedstrijden

Getty Saka kreeg zijn kant terug in het spel

“Het is al een enorme test voor Arsenal. Je krijgt zo’n doelpunt tegen, wat doet dat met je centrale verdedigers en andere spelers? Hoe zullen ze reageren?”

Maar amper 11 minuten later reageerde Arsenal prima.

Ben White bleef aan de rechterkant ongemarkeerd en zijn geblokkeerde voorzet werd opgepikt door Bukayo Saka, die de bal op de halve volley raakte om de bal in het dak van het net te laten vliegen.

Na een sterk verbeterde betovering voor de Gunners na het doelpunt, strafte Aston Villa hen opnieuw.

Getty Zinchenko trok zijn zij naar achteren

Emi Buendia trok een schandalige dummy af, liet de bal door zijn benen gaan om hem op een bord te leggen voor een ongemarkeerde Philippe Coutinho.

De Braziliaan is sinds oktober niet meer gestart voor Villa, maar maakte geen fout toen hij de bal in de benedenhoek nestelde om de voorsprong van zijn ploeg te heroveren.

Nu Arteta waarschijnlijk op het punt stond zijn spelers op de bank te gebruiken om het spel om te draaien, stapte Oleksandr Zinchenko op het uur op om het gevecht te laten zien waar Arsenal wanhopig naar op zoek was.

De Oekraïner sloeg de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in het net en maakte er 2-2 van, zijn eerste doelpunt voor de Gunners.

En Hanks zal Villa Park ongetwijfeld in een iets andere stemming hebben achtergelaten dan hij liet zien voor Watkins’ opener, toen Arsenal terugkwam en met 4-2 won in wat een verbluffende thriller met zes doelpunten was.