Warner Bros. Discovery senkt seine Gewinnerwartungen für das Jahr und gibt an, dass ihm im Zusammenhang mit dem anhaltenden Streik der Hollywood-Autoren und -Schauspieler wahrscheinlich Kosten in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar entstehen werden.

Die US-amerikanische Film- und Fernsehindustrie bleibt durch die Doppelstreiks gelähmt. Der Autorenstreik begann im Mai und die Schauspieler schlossen sich ihm am 14. Juli an.

Warner Bros. Discovery besitzt HBO und Max, CNN, TNT und eine Vielzahl anderer Unterhaltungssender, darunter DC Comics.





Das Unternehmen sagte in einem behördlichen Antrag, dass es nun für 2023 einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 10,5 bis 11 Milliarden US-Dollar erwarte, was einem Rückgang von 11 bis 11,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

„Obwohl (Warner Bros. Discovery) hofft, dass diese Streiks bald gelöst werden, kann das Unternehmen nicht vorhersagen, wann die Streiks letztendlich enden werden. Da sich beide Gilden noch heute im Streik befinden, geht das Unternehmen nun davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen dieser Streiks auf (Warner Bros. Discovery) bis Ende 2023 anhalten werden“, erklärte das Unternehmen.

Die Aktien von Warner Bros. mit Sitz in New York City stiegen am Dienstag um etwa zwei Prozent.