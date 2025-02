Der Hollywood -Schauspieler Gene Hackman Und seine Frau Betsy Arakawa sind tot. Die beiden wurden in ihrem Haus in New Mexico tot aufgefunden, ebenso wie ihr Hund, sagte das Büro von Santa Fe Sheriff. Untersuchungen zu den Todesfällen sind im Gange. Nach dem aktuellen Status gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen.

Sheriff-Sprecherin Denise Avila sagte, dass das Paar in einer sozialen Kontrolle gefunden worden sei, nachdem ein Nachbar berichtet worden sei, wer über das Wohlergehen der beiden besorgt sei. Im Haus fanden die Beamten das Paar und den Hund tot. Avila gab keine Einzelheiten der Todesumstände bekannt. Hackman war 95 Jahre alt, Arakawa war 64 Jahre alt.

Durchbruch mit Oscar Award 1971

Der US -Schauspieler war einer der führenden Charakterdarsteller weltweit. Im Laufe seiner Karriere wurde er in mehr als 80 Filmen gesehen. Seine raue Stimme galt als eine seiner Marken. 1964 spielte er seine erste wichtige Rolle in der Film Lilith Mit Warren Beatty, der drei Jahre später für die Kriminaltremanz war Bonnie und Clyde engagiert. Als Clydes Gangster Bruder erhielt Hackman seine erste Oscar -Nominierung als der beste Nebendarsteller.

Hackman machte den internationalen Durchbruch, als er 1971 1971 der beste Schauspieler für seine Rolle von Jimmy „Popeye“ Doyle war Brooklyn Brennpunkt ((Die französische Verbindung) erhalten. Weitere Auszeichnungen und Oscar -Nominierungen folgten. Hackman arbeitete mit zahlreichen gut bekannten Kollegen und Regisseuren zusammen, darunter Clint Eastwood im Westen Gnadenlos ((Unversorgungen) und Wes Anderson in seinem Film Die königlichen Tenenbaumen.

Hackman zog sich vor Jahrzehnten aus dem Filmgeschäft zurück. Er zog sich im Alter von fast 75 Jahren in den Ruhestand. Zu dieser Zeit sagte er, dass ihm kürzlich „Großvater“ Rollen angeboten wurde. Er schrieb Bücher bis zum Alter, einschließlich des Bürgerkriegsromanes Flucht aus Andersonville (2008) und der Polizei -Thriller Verfolgen (2013). Mit seiner zweiten Frau Betsy Arakawa, die er 1991 heiratete, lebte er im ländlichen Santa Fe. Mit seiner ersten Frau Faye Malteser hatte Hackman drei Kinder.

Hackmans Verdienste erkannten den Begleiter. Der Regisseur Francis Ford Coppola schrieb auf Instagram: „Ich trauere um ihn und feiere seine Existenz und seinen Beitrag.“ Der britische Regisseur Edgar Wright bezeichnete ein Foto von Hackmans mit den Worten: „Das größte …“ Star Trek Die bekannten Schauspieler George Takei schrieb: „Wir haben einen der wirklichen Riesen der Leinwand verloren.“