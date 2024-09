Er waren niet veel van de grootste Country Stars, maar ook een geliefde Hollywood-ster: Kris Kristofferson (88) starb am Samstag in zijn huis op het Hawaiiaanse eiland Maui. Het gaat om de verspreiding van de familie met.

Er was een gefrituurde familie in de familie. De Todesursache was nog niet klaar.

Countrylegendes zelf: Johnny Cash (†71, l.) schreeuwt als Kristoffersons Entdecker. Na de eerste country nummer 1-hit „Sunday Morning Coming Down“ werd deze ook op het podium uitgebracht Foto: Clive Dix/Shutterstock

Kristofferson was een geweldige countryzanger en schreef vanaf het einde van de jaren zestig klassieker met „Sunday Mornin‘ Comin‘ Down“, „Help Me Make it Through the Night“, „For the Good Times“ en „Me and Bobby McGee“. Viele signaler Songs waren ook beschikbaar voor andere interpretaties, waaronder Ray Price, van de ‘For the Good Times’-optredens, waaronder Janis Joplin, die ‘Me and Bobby McGee’ schreef.

De charismatische zangers hebben een volledig begrip van volksteksten met gevoel voor humor en sterke romantische muziek met populaire countrymuziek. Met hun lange haar, liedjes en Bob Dylan worden ze beïnvloed door de culturele liedjes vertegenwoordigd door een nieuwe generatie countrysongwriters.

Kristofferson tijdens een bezoek in 2004 in Austin, Texas Foto: FilmMagic

Später was Kristofferson ook als personage in Hollywood-erfgoed, gespeeld met Ellen Burstyn (91) in Martin Scorseses (81) Film ‘Alice is not here more’ (1974), gespeeld met Barbra Streisand (82) in ‘A Star Is Born’ van 1976 tot 1998 Neben Wesley Snipes (62) in Marvel’s “Blade”.

Am College was een bokser en voetballer, had een masterdiploma in Engels aan het Merton College van de Universiteit van Oxford in Engeland en was docent aan de Amerikaanse militaire academie in West Point, New York, zelfs in Nashville met hun songwriting. In de Hoffnung, in de Branche Fuß zu fassen, werkte hij daar in 1966 als Teilzeit-Hausmeister in Music Row Studio in Nashville, als Dylan Tracks voor het bahnbrechende Doppelalbum „Blonde on Blonde“ aufnahm.

Kristofferson en Streisand in film ‘A Star is Born’ (1976) Foto: Snap/Shutterstock

Country-College Willie Nelson (91) werd geboren in 2009: „Ik ben nog steeds een songwriter zoals Kris Kristofferson.“

2021 is lang geleden, maar een gastervaring op het podium is uitgesloten.

Im Laufe seiner rund 50-jährigen Karriere kocht de gebürtige Texaner alleine in de VS in Millionen Alben. Kristofferson won drie keer de Grammy en won de Ehrenpreis voor levenswerk. Dazu won in 1977 de Golden Globe voor zijn rol in ‘A Star Is Born’.