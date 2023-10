Während des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Los Angeles, Kalifornien, USA, am 7. April 2021 nähert sich ein Passagierflugzeug der Delta Airlines der Landung am LAX.

Die jüngsten Streiks von Hollywood-Talenten und Gewerkschaftsmitgliedern der United Auto Workers stellen einen „Bremser“ für die Nachfrage nach Geschäftsreisen dar, die sich ansonsten erholt. Delta Airlines Präsident Glen Hauenstein sagte am Donnerstag.

Laut Flughafendaten ist Delta mit einem Marktanteil von mehr als 70 % am Detroit Metropolitan Wayne County Airport und einem Marktanteil von fast 20 % am Los Angeles International Airport besonders stark in der Automobil- und Unterhaltungsindustrie engagiert, mehr als jede andere Fluggesellschaft.

Die Streiks hätten „eine nicht unerhebliche Veränderung im Geschäftsreiseverkehr von und nach Los Angeles zur Folge, ebenso wie jetzt der UAW-Streik, der einen erheblichen Teil des Geschäfts in Detroit einschränkte“, sagte Hauenstein am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen. „Wir sind wahrscheinlich am stärksten von diesen beiden Sektoren betroffen.“

Die gezielten Streiks der United Auto Workers, die begannen, nachdem große Detroiter Autohersteller und die Gewerkschaft vor dem Auslaufen der Verträge im September keine Tarifverträge abschließen konnten, gehen in die vierte Woche – und eskalieren.

Hollywood-Autoren haben Anfang dieser Woche einen neuen Dreijahresvertrag ratifiziert, nachdem fast 150 Tage lang die Arbeit niedergelegt war und bedeutende Film- und Fernsehproduktionen ausgesetzt waren.

Aber Hollywood-Schauspieler, vertreten durch die Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, streiken immer noch. Und am späten Mittwoch die Allianz der Film- und Fernsehproduzenten, die Produktionsstudios wie vertritt Disney , Universal , Netflix und andere sagten, die Gespräche seien ausgesetzt worden, da die beiden Seiten hinsichtlich einer Einigung weit voneinander entfernt seien.

Hauenstein von Delta stellte fest, dass die Nachfrage von Technologie- und Finanzdienstleistungskunden im dritten Quartal ein zweistelliges Wachstum verzeichnete, was zu einer allgemeinen Erholung bei Geschäftsreisen beitrug.

Eine Unternehmensumfrage unter Firmenkunden habe ergeben, dass die Mehrheit damit rechnet, dass ihr Reiseaufkommen in den letzten drei Monaten dieses Jahres und bis ins Jahr 2024 gleich bleibt oder zunimmt, sagte Hauenstein.

Offenlegung: Comcast ist die Muttergesellschaft von NBCUniversal und CNBC. NBCUniversal ist Mitglied der Alliance of Motion Picture and Television Producers.