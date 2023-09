„Bücher sind eine einzigartig tragbare Magie.“

Viele Leser sind irgendwann auf dieses berühmte Zitat von Stephen King gestoßen. Der Prozess der Bucherstellung ist ebenfalls magisch, und diese Magie verleiht Charakteren ihre eigene Persönlichkeit – was bedeutet, dass sie einen Autor überraschen können, selbst wenn er viel an der Charakterentwicklung gearbeitet hat und glaubt, alles über ihn zu wissen, was es zu wissen gibt. Holly Gibney ist ein perfektes Beispiel dafür.

Holly Gibney erschien erstmals in King’s Herr Mercedes, ein mit dem Edgar Award ausgezeichneter Roman und das erste Buch der Bill Hodges-Trilogie. Jetzt, wo Holly zurück ist, wollte ich sie wieder kennenlernen und sehen, wie sie sich als Figur entwickelt, also bin ich zurückgegangen und habe viel gelesen. In Herr Mercedes, Holly ist eine begehbare Figur. Tatsächlich taucht sie erst auf Seite 219 auf, und wenn sie es tut, „spricht sie nie mehr als nur ein Murmeln und scheint Probleme damit zu haben, Augenkontakt herzustellen“. Im weiteren Verlauf des Romans und in der Fortsetzung Wer es findet darf es behaltenAls sie anfängt, mit Hodges zu arbeiten, ist Holly eine blasse, unsichere junge Frau, die unter Panikattacken leidet, von ihrer überheblichen Mutter heimgesucht wird und Lexapro gegen ihre Angstzustände einnehmen muss. In den folgenden Romanen beginnt Holly, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen. Und in StechpalmeIn Kings neuestem Film ist sie eine komplexe, vielschichtige Figur, die von Anfang an darauf ausgelegt zu sein scheint, im Mittelpunkt zu stehen.

In Stechpalme, Gibney bearbeitet einen Fall alleine, weil ihr Partner Pete zu Hause an Covid-19 erkrankt ist. Holly untersucht das Verschwinden von Bonnie Rae Dahl, einer jungen Frau, die unter mysteriösen Umständen verschwand und ihr Fahrrad, eine seltsame Nachricht, dass sie genug hatte, und eine Mutter mit gebrochenem Herzen zurückließ. Der Fall, den Holly eigentlich nicht annehmen sollte, sich aber entschied, ihn anzunehmen, weil Bonnie Raes Mutter verzweifelt war, ist heikel. Außerdem muss sich Holly nicht nur mit den Einschränkungen und dem Stress auseinandersetzen, die die grassierende Covid-Pandemie mit sich bringt, sondern auch mit dem kürzlichen Tod ihrer Mutter, die nicht glaubte, dass Covid, die Krankheit, die sie getötet hat, real sei, und sich weigerte, sich impfen zu lassen.

Während Holly das Verschwinden von Bonnie Rae untersucht, stößt sie auf eine weitere vermisste Person, einen Jungen, der ebenfalls auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Als Holly und Jerome (die als Kind Hodges halfen und dann anfingen, Holly zu helfen) die beiden Fälle untersuchen, kommen sie zu der Überzeugung, dass es einen Zusammenhang zwischen ihnen gibt. Und sie könnten Recht haben. Ein paar Blocks von dem Ort entfernt, an dem Bonnie Rae zuletzt gesehen wurde, verbergen die Professoren Rodney und Emily Harris viele dunkle Geheimnisse unter ihrer respektablen Fassade. Die Achtzigjährigen sind ein nettes, hingebungsvolles und eloquentes Paar halb pensionierter Akademiker, die vor sozialen Situationen nicht zurückschrecken. Außerdem sind sie rassistisch und homophob, und das ist noch nicht das Schlimmste – das Schlimmste passiert in ihrem Keller. Um den Fall der vermissten Frau und derjenigen zu lösen, die genau wie sie verschwunden sind, muss Holly alle Werkzeuge nutzen, die sie entwickelt hat, denn die Verantwortlichen sind brillant, erfahren und sehr geduldig.

Kings Arbeit schwankt normalerweise zwischen ausgewachsener Nostalgie und unglaublich aktueller Zeit Stechpalme gehört zur letzteren Gruppe. Die Covid-19-Pandemie, Rassismus und Homophobie, der Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar und die Auswirkungen von Donald Trump auf den Zeitgeist und den politischen Diskurs des Landes sind in der Erzählung, die größtenteils im Jahr 2021 spielt (hin und her springend), sehr präsent in diesem Jahr), geht aber auch in die Vergangenheit zurück, um die Geschichte der Gräueltaten von Rodney und Emily Harris zu zeigen. King war in Bezug auf seine Politik nie schüchtern, aber Stechpalme ist einer seiner bisher politischsten Romane und wird sicherlich die richtigen Leute verärgern.

Stechpalme ist ein packender Kriminalroman, der jedoch der Horror-Ästhetik, für die King bekannt ist, sehr nahe kommt. Die Dinge, die Rodney und Emily Harris in ihrem Keller tun – und einige der Dinge, die sie mit den … Nachwirkungen ihrer Taten in ihrem täglichen Leben tun – sind auf eine Weise abscheulich und schockierend, die Horrorfans zufriedenstellen wird. Die Art und Weise, wie die Erzählung aufgebaut ist, die Schichtung der Charaktere und ihr grausames Ende erinnern jedoch alle daran, dass King auch ein hervorragender Krimi-/Mysteryautor ist, der sich problemlos in den Zwischenräumen zurechtfindet, in denen alle dunklen Genres zusammentreffen. Darüber hinaus ist das Buch voller Geister. Bill Hodges, der längst nicht mehr da ist, ist in diesem Buch ständig präsent. Das gilt auch für die Mörder, die er und Holly gemeinsam vor Gericht bringen wollten. In dieser Hinsicht ist dieser Roman eine Hommage an Hollys Vergangenheit und auch an Hodges‘ Vermächtnis, aber es gibt genügend Kontext, um ihn als eigenständigen Roman für diejenigen zu nutzen, die Hollys Geschichte nicht von Anfang an verfolgt haben.

Während Stechpalme ist brutal und packend und King hat bei der Geschichte vieles richtig gemacht, Holly ist das Herzstück der Erzählung. Ihr Wachstum aus einem schüchternen, murmelnden Durcheinander Herr Mercedes an die kluge, starke, rauchende, etwas bessere und viel reichere Frau, die wir sehen Stechpalme ist enorm. Es ist auch ein Beweis für Kings Talente als Schriftsteller und eine deutliche Erinnerung daran, was passieren kann, wenn Schriftsteller zulassen, dass die Magie, die ihren Charakteren innewohnt, ungehindert von ihren ursprünglichen Plänen für sie aufblüht. Bitte, Mr. King, geben Sie uns bald mehr Holly.

Gabino Iglesias ist Autorin, Buchrezensentin und Professorin und lebt in Austin, Texas. Finden Sie ihn auf Twitter unter @Gabino_Iglesias.