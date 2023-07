Die Niederlande haben ihre Frauen-Weltmeisterschaft mit einem 1:0-Sieg über Portugal begonnen.

Der Kopfballtreffer von Stefanie van der Gragt in der ersten Halbzeit machte den Unterschied zwischen den Teams deutlich, auch wenn es Portugal nicht gelang, dem Vizemeister von 2019 einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Van der Gragts Tor wurde zunächst aufgrund einer Abseitsflagge verhindert, doch der VAR schritt ein und gab den Treffer, da davon ausgegangen wurde, dass Jill Roord, die markiert war, das Spiel nicht störte.

Die Niederländer setzten sich vor einem Jahr in der EM-Gruppenphase mit 3:2 gegen Portugal durch, doch dieses Mal waren die Iberer dem Team in ihrem typischen Orange nicht gewachsen und hatten erst in der 82. Minute einen Schuss aufs Tor.

Die Niederlande erzielten in der 13. Minute nach einer Ecke ein Tor, als Van der Gragt sich am langen Pfosten über die portugiesische Abwehr erhob und den Ball ins Tor köpfte. Die Flagge wurde jedoch wegen Abseits gehisst, als der Schiedsrichterassistent feststellte, dass Roord den Torwart behinderte.

Die Abseitsentscheidung wegen Spielbeeinträchtigung wurde jedoch durch eine VAR-Überprüfung durch die Schiedsrichterin aufgehoben, nachdem sie sich eine Wiederholung auf dem Monitor angesehen hatte und das Tor stand, was den zweiten Jubel der niederländischen Mannschaft auslöste.

Roord hätte Minuten später beinahe das 2:0 erzielt, als sie im Fünfmeterraum einen freien Kopfball hatte, doch die ungedeckte Mittelfeldspielerin köpfte über die Latte und verschaffte Portugal damit eine Rettungsleine.

Portugal gelang es jedoch in der ersten Halbzeit nicht, einen Torschuss zu erzielen, während es auf der anderen Seite Angriffswellen der Niederländer abwehrte.

Das Gleiche geschah in der zweiten Halbzeit, als die portugiesische Torhüterin Ines Pereira Danielle van de Donk mit einer tollen Reflexparade parierte, nachdem sie den Mittelfeldspieler mit einem geschickten Pass vorbereitet hatte.

Die portugiesische Ersatzspielerin Telma Encarnacao erspielte sich in der 82. Minute schließlich ihre beste Chance, als sie über die rechte Flanke stürmte und zum Schuss einschlug, doch die niederländische Torhüterin Daphne van Domselaar war der Aufgabe gewachsen und parierte ihren Versuch.

Was kommt als nächstes?

Die Gruppe E kehrt am Donnerstag, den 28. Juli, zurück. Die Niederlande treffen auf den Weltmeister USA, während Portugal gegen Vietnam antritt.

Die letzten Gruppenspiele finden am Dienstag, 1. August, statt. Die Niederlande treffen auf Vietnam, während Portugal gegen die USA spielt.

Wie ist der Zeitplan?

Die Gruppenphase hat begonnen und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen 3. August. Gruppensieger und Zweitplatzierte erreichen das Achtelfinale, das von stattfindet 5. August Zu 8. August.

Geplant sind die Viertelfinalspiele, die in Wellington, Auckland, Brisbane und Sydney ausgetragen werden 11. und 12. August.

Anschließend wird das erste Halbfinale weitergespielt 15. August in Auckland, das andere Halbfinale findet am statt 16. August im Accor-Stadion in Sydney, wo dann das Finale stattfinden wird 20. August.

Ein Play-off um den dritten Platz wird am Tag vor dem Finale ausgetragen 19. August in Brisbane.