Holen Sie sich mit Sky Bet eine Gratiswette im Wert von 1 £, die Sie bei BuildABet verwenden können!

England startete nahezu perfekt in die WM-Saison und besiegte den Iran im Auftaktspiel mit 6:2.

Nach dem 1:1-Unentschieden der USA gegen Wales am Montagabend führen die Three Lions die Gruppe B vor der zweiten Spielrunde mit zwei Punkten Vorsprung an.

Bukayo Saka holte bei seinem WM-Debüt einen Doppelpack für England, während Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford und Raheem Sterling ebenfalls für die Halbfinalisten von 2018 trafen.

Timothy Weah, der Sohn des ehemaligen Ballon d’Or-Gewinners George, erzielte das einzige Tor der USA an diesem Abend, bevor er einen späten Elfmeter kassierte, um die Punkte zu teilen.

Ein Sieg für England sichert die Qualifikation der Three Lions für die K.-o.-Runde mit einem verbleibenden Spiel, wobei am Dienstagabend noch ein rein britisches Unentschieden gegen Wales ausgetragen wird.

Ein Sieg der USA würde ihnen eine große Chance geben, sich zu qualifizieren, aber selbst eine Niederlage würde ihnen die Chance lassen, sich am letzten Tag, wenn sie gegen den Iran antreten, einen Platz unter den letzten 16 zu sichern.

Die beiden Nationen trafen zuletzt vor vier Jahren im Wembley-Stadion aufeinander, was zu einem 3:0-Sieg führte, aber sie trafen auch bei der Weltmeisterschaft 2010 mit einem 1:1-Unentschieden aufeinander, berüchtigt für den Fehler des englischen Torhüters Rob Green, den Ausgleich zuzulassen .

