Holen Sie sich mit Paddy Power bis zu 50 £ in bar auf den Carabao Cup zurück

Der Carabao Cup kehrt diese Woche mit der Beteiligung der sieben besten Zeiten der letzten Saison zum ersten Mal in dieser Saison an dem Wettbewerb zurück.

Neukunden von Paddy Power können 50 £ in bar zurückerhalten, wenn ihre erste Wette verliert.

Erhalten Sie bis zu 50 £ als Bargeld zurück, wenn Ihre ersten 5 x 10 £ Fußballwetten verlieren!

PADDY POWER – Bis zu £50 Cashback HIER ANFORDERN*

Manchester City gegen Chelsea ist ohne Zweifel das herausragende Duell der Runde, das am Mittwochabend stattfindet.

Manchester United hat am Donnerstagabend die Chance, sich an Aston Villa zu rächen, nachdem es am Sonntagnachmittag mit 1: 3 gegen die Mannschaft aus den Midlands verloren hatte.

Die Titelverteidigung von Titelverteidiger Liverpool beginnt mit dem Besuch des League-One-Teams Derby.

Dienstag (19:45 Uhr Anstoß, sofern nicht anders angegeben)

Bournemouth gegen Everton

Brentford gegen Gillingham

Bristol City gegen Lincoln

Burnley gegen Crawley

Leicester gegen Newport

MK Dons gegen Morecambe

Stevenage gegen Charlton

Mittwoch (19:45 Uhr Anstoß, sofern nicht anders angegeben)

Arsenal gegen Brighton

Newcastle gegen Crystal Palace

Nottingham Forest gegen Tottenham

Southampton gegen Sheffield Mittwoch

West Ham gegen Blackburn

Wölfe gegen Leeds

Liverpool – Derby (20 Uhr)

Manchester City – Chelsea (20 Uhr)

Donnerstag (Anstoß 20 Uhr)

Manchester United gegen Aston Villa

Wie und wann kann ich mich qualifizieren?

Eröffnen Sie ein neues Konto mit dem Promo-Code YSKWEY

Zahlen Sie mindestens £10 mit einer Karte ein. Dies ist nur einmal erforderlich.

Platzieren Sie eine Sportwette auf einem beliebigen Markt bis zu 10 £ bei einer Mindestquote von 2,0 (Evs)

Die Qualifikationsanforderungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach der Registrierung erfüllt werden.

Für diese Aktion zählen Ihre ersten 5 platzierten qualifizierenden Wetten.

Start Registrieren Sie sich vorab für talkSPORT BET, um eine EXTRA £5 Gratiswette plus £30 Willkommensangebot zu erhalten

beste Wetten talkSPORT täglich dienstags Renntipps aus Huntingdon, Hereford und Lingfield

UCL-QUOTEN Champions-League-Quoten: Man City führt vor Bayern und PSG

NEUER HEILIGER Quoten für den nächsten Manager von Southampton: Nathan Jones ODDS-ON mit Sean Dyche im Mix

Katar 2022 WM-Vorschau 2022 und Gratiswetten: Brasilien unterstützt den sechsten WM-Titel

KÖNIG KÖNIGIN Ich bin ein Star-Quoten und Gratiswetten: Tindall geht vor Scott als Favorit ins Rennen







Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Denken Sie daran, verantwortungsvoll zu spielen

Ein verantwortungsvoller Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Spielen nur mit Geld, das sie sich leisten können, zu verlieren

Jagen Sie niemals ihren Verlusten hinterher

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder depressiv sind

GamCare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.

*Platzieren Sie 5 x £10 Sportwetten auf einem beliebigen Markt mit einer Mindestquote von 2,0 (Evs) und erhalten Sie Geld in bar zurück, wenn Sie verlieren. Die maximale Rückerstattung pro qualifizierender Wette beträgt 10 £ (bis zu 50 £ insgesamt). Nur Einzahlungen, die über Karten getätigt werden, sind für die Aktion berechtigt (Apple Pay ausgenommen). Es gelten die AGB 18+ begambleaware.org

Start Registrieren Sie sich vorab für talkSPORT BET, um eine EXTRA £5 Gratiswette plus £30 Willkommensangebot zu erhalten

beste Wetten talkSPORT täglich dienstags Renntipps aus Huntingdon, Hereford und Lingfield

UCL-QUOTEN Champions-League-Quoten: Man City führt vor Bayern und PSG

NEUER HEILIGER Quoten für den nächsten Manager von Southampton: Nathan Jones ODDS-ON mit Sean Dyche im Mix

Katar 2022 WM-Vorschau 2022 und Gratiswetten: Brasilien unterstützt den sechsten WM-Titel

KÖNIG KÖNIGIN Ich bin ein Star-Quoten und Gratiswetten: Tindall geht vor Scott als Favorit ins Rennen