Wenn Sie vor dem Einkauf zusätzliche Informationen benötigen, schauen Sie sich einige dieser Kundenbewertungen an.

Peter Thomas Roth Water Drench Hyaluronic Glow Serum Bewertungen

Ein Käufer drängte: „Kaufen Sie es!!! Dieses Serum ist fantastisch! Ich habe es aufgrund einer Rezension gekauft, die ich in einer Zeitschrift gelesen habe, und ich könnte nicht begeisterter von den Ergebnissen sein. Es dauerte ungefähr einen Monat, bis ich wirklich ein riesiges Serum bemerkte.“ Veränderung an meinem Hals. Ich hatte sehr schlaffe Haut an Hals und Dekolleté. Ich habe angefangen, das Serum zu verwenden, in der Hoffnung auf Ergebnisse, aber nicht wirklich damit gerechnet. Ich kann gar nicht sagen, wie erstaunlich der Unterschied ist. Ich liebe es! Ich liebe es ! Ich liebe es!!! Probieren Sie es aus!“

Ein anderer erklärte: „Ich liebe das!!! So schön und verleiht so einen schönen Glanz!!! Meine Haut sieht so viel besser aus!!! Das Make-up lässt sich gut auftragen und meine Haut hat einen schönen Glanz!!!! Ich liebe es.“

Jemand schwärmte: „Einfach perfekt! Ich liebe das wassergetränkte Hyaluron-Glow-Serum von PTR! Es hat einen leichten, angenehmen Geruch, glättet sich wie ein Traum, polstert feine Linien und Fältchen auf und verleiht meiner Haut den schönsten, gesunden Glanz! Ich fühle mich nach der Anwendung um Jahre jünger.“ Das – und ich bin 69! Nachdem ich morgens mein Gesicht gewaschen habe, verwende ich es danach sparsam auf der feuchten Haut und fahre mit meiner üblichen Make-up-Routine fort. Probieren Sie es aus! Ich denke, Sie werden es auch lieben!“

Ein Rezensent schwärmte: „Es sorgt für einen sanften, subtilen Glanz, der auch unter Make-up wunderschön ist. Es ist eine leichte Lotion, die schnell einzieht. Ich trage sie von der Stirn bis zum Dekolleté und meine Haut bleibt den ganzen Tag mit Feuchtigkeit versorgt, bis es Zeit für meine Nachthaut ist.“ Pflegeroutine. Peter hat einen weiteren Water Drench-Gewinner geschaffen!“

