Schließen Sie Ihre Augen (sanft). Stellen Sie sich Folgendes vor: Eine hochwertige Linie künstlicher Wimpern, die Sie einfach verwenden, entfernen, reinigen und aufbewahren können. Wimpern, perfektioniert von einem Team aus Designern und Beauty-Enthusiasten. Wimpern, die von einem 21-köpfigen Team „geschnitten, geklebt, gezupft, entfernt, wieder hinzugefügt“ und „Strähne für Strähne aufgebaut“ wurden. Eine Gruppe, die „verschiedene Altersgruppen, Ethnien, Augenformen und Schönheitsambitionen“ umfasste.

Öffnen Sie sie erneut und Sie sehen Love Seen. Die Idee eines renommierten und aufstrebenden Designers Echte Hausfrauen von New York Darstellerin Jenna Lyons und ihr Team aus Wimpernbegeisterten, Love Seen, fertigen fantastische Wimpern für jedermann.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem dezenten, alltagstauglichen Look sind oder lieber auf Subtilität verzichten möchten, in dieser Liste werden Sie etwas finden, das Sie begeistern wird.

Sie stellen auch von Make-up-Künstlern empfohlenen Wimpernkleber und bezaubernde Tragetaschen her mit Spiegel zum Ausbessern unterwegs und Trommelwirbel bitte … Reinigungssets. Oh, und habe ich vergessen zu erwähnen, wie erschwinglich sie sind? Denn auf dieser Liste mit künstlichen Wimpern von Love Seen werden Sie nichts sehen, das über 50 US-Dollar liegt.