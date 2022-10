Hoher Blutzoll bei ethnischen Unruhen im Sudan | Aktuelles Afrika | DW

Bei Zusammenstößen zwischen verfeindeten ethnischen Gruppen im Südsudan sind innerhalb von zwei Tagen mehr als 200 Menschen getötet worden. Der Vorsitzende des lokalen Parlaments, Abdel Asis al-Amin, berichtete im Staatsfernsehen von massiver Gewalt in drei Dörfern in der Provinz Blue Nile. Die Provinzregierung erklärte den 30-tägigen Ausnahmezustand und verbot Versammlungen. Aus der sudanesischen Hauptstadt Khartum wurden Truppen entsandt.

Das Krankenhaus in Wad al-Mahi meldet unter den Toten „Frauen, Kinder und Alte“. Augenzeugen berichteten von brennenden Häusern und Morden mit Äxten und Stöcken. Rund 10.000 Einwohner sollen in der Provinz Blue Nile aus ihren Häusern vertrieben worden sein.

Was treibt die Unruhen an?

Bereits im Juli hatte der Konflikt in der Provinz begonnen: Die Volksgruppe der Hausa beansprucht Landbesitz in der Region und leitet daraus ein politisches Mitspracherecht im System traditioneller sudanesischer Behörden ab. Dies wird von den Volksgruppen Funj und Qumuz bestritten. Mehr als acht verschiedene Ethnien leben in der Provinz, die an Äthiopien und den Südsudan grenzt.

Mit fast 45 Millionen Einwohnern ist der Sudan ein fragiler Staat. Seit dem Putsch von Armeechef Abdel Fattah al-Burhan im Oktober letzten Jahres haben sich die ethnischen Konflikte verschärft. Al-Burhan hatte die Macht an sich gerissen und die Regierung gestürzt, die nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Omar al-Bashir im Jahr 2019 damit beauftragt war, den Übergang zu demokratischen Wahlen zu leiten. Pro-Demokratie-Kräfte werfen dem Armeechef vor, die internen Konflikte im Land zu schüren und zu nutzen politische Zwecke.

