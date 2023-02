Hohe Inflation: Grüne wollen Indexmieten regulieren

Stand: 05.02.2023 10:55 Uhr

Bei vielen Neuverträgen wird die Miete an die Inflationsentwicklung gekoppelt. Angesichts hoher Inflationsraten fordern die Grünen eine strikte Regulierung solcher Indexmieten. In der Ampelkoalition ist das Thema allerdings umstritten.

Angesichts stark gestiegener Lebenshaltungskosten haben sich die Grünen im Bundestag für staatliche Eingriffe in sogenannte Indexmieten ausgesprochen. Die Höhe ist an die Entwicklung der Inflation gekoppelt. „Die Indexmieten sind ein Problem, das wir angehen müssen. Die Inflation ist so stark gestiegen, dass es für viele Mieter ein Schock sein wird, wenn die Erhöhung kommt“, sagte Fraktionschefin Katharina Dröge den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es braucht eine Lösung.

Der Deutsche Mieterbund beklagte zuletzt eine drastische Zunahme von Indexmietverträgen. Laut einer von ihm initiierten Studie in sechs Großstädten war im vergangenen Jahr durchschnittlich jeder dritte Neuvertrag mit der Inflation verbunden. Der Verband forderte ein Verbot solcher Neuverträge und sprach sich für die Einführung einer Obergrenze für bestehende Verträge, also einer Art Kappung, aus.

Ähnlich äußerte sich Dröge zu möglichen Maßnahmen. „Das kann zum Beispiel bedeuten, dass bestehende Indexpachtverträge gekappt und neue strenger reguliert werden“, sagte sie. Diese Schritte gingen über die mit SPD und FDP im Ampelkoalitionsvertrag festgelegten Pläne hinaus. „Aber wir müssen mit den Koalitionspartnern diskutieren, wie wir die Indexmieten regulieren können“, fügte der Fraktionsvorsitzende der Grünen hinzu.

Bauminister offen für Reformen

Bundesbauministerin Klara Geywitz hatte sich zuvor offen für eine Deckelung der Indexmieten gezeigt. Die SPD-Politikerin sagte der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, sie könne sich vorstellen, auch hier eine Koppelung der Indexmieten an die allgemeine Mietentwicklung oder eine Deckelung vorzunehmen. Das stehe aber nicht im Koalitionsvertrag, und die FDP sehe keinen Handlungsbedarf, sagte Geywitz.

Streit gibt es derzeit in der Ampelkoalition zum Thema Mieterschutz. Grüne und SPD werfen Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP vor, vereinbarte Reformen zu blockieren. Auch der Deutsche Mieterbund kritisiert, dass Buschmann nach über einem Jahr Ampelregierung noch nicht die vereinbarten Schritte unternommen habe.