Hohe Haftstrafe für rechte Hassrede (nd-aktuell.de)

Alexander M. geht wegen seiner Hassverbrechen ins Gefängnis. Foto: afp/ANDREAS ARNOLD

Zu Beginn ihres Urteils verließ Corinna Distler gedanklich den Gerichtssaal. Die Richterin erinnerte an die Worte, die an der Fassade des Gebäudes prangten, in dem ihre Kriminalabteilung neun Monate lang die rechten Drohbriefe von »NSU 2.0« verhandelt hatte. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, steht in großen Lettern darauf – eine einst von Fritz Bauer, dem Frankfurter Staatsanwalt und Vater der Auschwitz-Prozesse, in Auftrag gegebene Skulptur. „Er hätte wohl nicht gedacht, dass so viele Jahre nach seinem Tod noch rechtsextreme Verbrechen in diesem Raum verhandelt werden“, sagte Distler. Und: „Dieser Prozess hat gezeigt, wie schrecklich es ist, wenn die Menschenwürde durch Sprache verletzt wird – vor allem, wenn es im Verborgenen geschieht.“

Nach dem Testament des Frankfurter Landgerichts muss der Mann, gegen den diese Urteile gerichtet waren, nun für fünf Jahre und zehn Monate ins Gefängnis – wegen rund 80 Fällen von Drohungen, Beleidigungen, Volksverhetzung, Androhung von Straftaten, die Verwendung verbotener NS-Symbole, versuchte Nötigung und andere. Nach 30 Verhandlungstagen war das Strafgericht am Donnerstag davon überzeugt, dass der Angeklagte Alexander M., 54 Jahre alt, für die Serie wildester rassistischer, sexistischer und antisemitischer Übergriffe verantwortlich ist, mit der unter dem Label „NSU 2.0“ Über sie, vor allem Prominente, waren seit zweieinhalb Jahren demokratisch engagierte Frauen gedeckt. Und dass er als einsamer Wolf gehandelt hat. „Wir sind überzeugt“, sagte Distler, „dass sie alle die Drohbriefe selbst geschrieben haben.“

In ihrem Urteil präsentierte die Vorsitzende des Strafgerichts zahlreiche Indizien, die für die Schuld des arbeitslosen IT-Technikers aus Berlin Wedding sprechen. Von den diversen Spuren auf seinem Computer bis hin zu der ganz besonderen Mischung aus juristischen Phrasen, Nazi-Jargon und rüdestem Quatsch, der sich durch alle Drohbriefe zog. „Alles aus einem Guss“, sagte der Richter und zählte ausdrücklich das erste Drohfax an die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yıldız auf, mit dem die Drohserie im August 2018 begann. Denn es gab gute Gründe, darüber besonders zu streiten, beides vor Gericht und in der Öffentlichkeit.

Das Fax, in dem der kleinen Tochter des Anwalts mit barbarischer Gewalt gedroht wurde, enthielt private Daten, die gerade nach ungewöhnlich detaillierter Abfrage aus dem 1. Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden waren. Im Zuge der Ermittlungen wurde nicht nur eine rechte Chatgruppe in diesem Bereich aufgedeckt, sondern es bestand auch der Verdacht, dass dieses erste Fax von »NSU 2.0« von einem Beamten aus dem Bereich versendet worden sein könnte. Das Gericht hat nun eine Absage erteilt. Gleichzeitig stellte sie der hessischen Polizei aber nicht das Gesundheitszeugnis aus, das die Staatsanwaltschaft in ihrer Schlussrede gefordert hatte. Denn anders als die Staatsanwaltschaft sah das Strafgericht es nicht als erwiesen an, dass Alexander M. die Frankfurter Polizei – und später auch anderswo Kreise – durch einen Anruf als mutmaßlicher Kollege getäuscht hatte. „Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Sie es getan haben“, sagte Distler. „Aber es gibt Zweifel.“ Gut möglich ist auch, dass Alexander M. die Daten von einem Polizisten über das Darknet erhalten hat. Dies zu klären, bleibt jedoch einem anderen Verfahren vorbehalten. Gegen den mutmaßlichen Beamten und einen Kollegen ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt noch.

Seda Başay-Yıldız, die gemeinsam mit den ebenfalls betroffenen Linken-Politikerinnen Janine Wissler und Martina Renner die von einer Solidaritätsbekundung begleitete Urteilsverkündung verfolgte, zeigte sich einerseits zufrieden: „Dieses Urteil setzt ein wichtiges Signal für alle, die Hass und Hassreden aufdecken.« Andererseits seien noch zentrale Fragen offen: „Der Angeklagte muss Hilfe gehabt haben“, sagt der Anwalt. „Es hätte ein Polizist auf der Anklagebank sitzen müssen .“

Das sah auch Bundestagsabgeordnete Martina Renner so. Sie forderte weitere Ermittlungen, am besten nicht mehr durch die hessische Polizei, sondern von außen, etwa durch das Bundeskriminalamt: „Ich erwarte mehr Nachdruck und weniger Befangenheit.“ Janine Wissler, die Bundesvorsitzende der Linkspartei aus Hessen, über deren private Daten auch Alexander M. verfügt hatte, kritisierte Politiker und Staatsanwaltschaft für ihr ständiges Leugnen grundlegender Missstände bei der hessischen Polizei. „Es ist reines Wunschdenken, wenn Leute sagen, es gäbe keine echten Netzwerke“, sagte Wissler. »Diese reflexartige Abwehr muss aufhören.«