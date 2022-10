Hohe Dieselpreise: Zu Lasten der Verbraucher

Exklusiv



Stand: 25.10.2022 06:00 Uhr

Dieselkunden zahlten 2022 mehr für Kraftstoff als nötig. NDR-Recherchen zeigen, wie ein einflussreicher Preisinformationsdienst der Dieselindustrie offenbar zu Millionengewinnen verholfen hat – auf Kosten der Verbraucher.

Von Nils Naber und Antonius Kempmann, NDR

Wenn ein Autofahrer in Deutschland zur Tankstelle fährt, fließt oft Diesel russischen Ursprungs aus dem Hahn. Obwohl die EU bereits vor Monaten beschlossen hat, den Handel mit russischem Diesel zu beenden, tritt das Embargo erst im nächsten Jahr in Kraft. Dagegen ist das Embargo beim Dieselpreis an der Tankstelle offenbar schon angekommen. Ein Grund ist nach NDR-Recherchen der Preisinformationsagentur Platts (S&P Commodity Insights) mit Sitz in London.

Bereits im Sommer dieses Jahres schloss Platts russischen Diesel aus dem Preismodell für Nordwesteuropa aus. Dadurch reduzierte sich das Angebot praktisch, obwohl der russische Diesel eigentlich noch auf dem Markt erhältlich war und es heute noch gibt. Mit dieser Praxis hat Platts in diesem Jahr offenbar den starken Anstieg der Dieselpreise angeheizt NDR-Forschung schließen.

Indizes mit „wesentlicher Rolle“

Agenturen wie Platts sammeln täglich Informationen von Dieselhändlern und berechnen einen Tagespreis pro Tonne. Daraus bilden sie einen Index für eine bestimmte Region. Dieser Index ist eine wichtige Orientierungshilfe für den Markt. „Diese Preisindizes sind wirklich die Grundlage für alles, was nach Europa importiert wird“, sagt Kevin Schaefer, General Manager von Argus in Deutschland, einem Konkurrenten von Platts. Marktteilnehmer schrieben diese Indizes direkt in ihre langfristigen Lieferverträge. Damit hätten sie „eine wesentliche Rolle gespielt“, sagt Schäfer.

Denn der Großteil des Dieselhandels läuft über Jahresverträge. Beispielsweise sichert sich eine Tankstellenkette eine bestimmte Menge Diesel für das nächste Jahr von einer Raffinerie oder einem Großhändler. Da die Preise oft stark schwanken, sind in den Verträgen vorab keine Festpreise enthalten. Stattdessen einigen sich Käufer und Verkäufer auf den von einer unabhängigen Preisagentur ermittelten Betrag, der täglich neu berechnet wird. In Deutschland ist dies oft ein Index von Platts.

Viele Marktteilnehmer überrascht

Dieselhändler, die sich täglich mit diesem Preisindex auseinandersetzen, kommen mit dem ins Gespräch NDR-Politisches Magazin „Panorama 3„Diese Einschätzung. „Platts ist mit Abstand der größte Preissetzer auf dem Ölmarkt“, bestätigt ein Ölhändler, der anonym bleiben möchte. Die Preisinformationen für Diesel seien „sehr wichtig und sehr präsent im Markt“. Der Wechsel bei Platts ‚ Dieselpreisindex, also die Berechnung des russischen Diesels, hätte viele Marktteilnehmer überrascht. „In diesem Ausmaß ist das noch nie passiert“, sagt ein anderer Händler, der ebenfalls anonym bleiben will.

„Ohne Berücksichtigung der verfügbaren Mengen aus Russland waren die Preise höher“, sagt der Händler. Ungewöhnlich ist die plötzliche Änderung der Berechnungsgrundlage des Index mitten im Jahr, also mitten in der Laufzeit der Lieferverträge.

Platts bestätigte weiter NDR-Beantragen Sie die Änderung des Dieselindex zum 1. Juni. Die Anfrage dazu wurde von Marktteilnehmern an Platts herangetragen. Die Änderung des Index wurde ebenfalls veröffentlicht. Zudem wurden neue Preisinformationen angeboten, bei denen russischer Diesel weiterhin in die Bewertung einfließt. Wie viele Händler diese neuen Informationen tatsächlich nutzen, ist unklar.

Spürbare Folgen

Tatsächlich hat der Anstieg der Dieselpreise in diesem Jahr viele Ursachen. Nur ein Teil der Kurssteigerungen ist offenbar auf den veränderten Index zurückzuführen. Doch aufgrund der großen Mengen an Diesel, die in Deutschland täglich verbraucht werden, haben schon kleine Preiserhöhungen spürbare Folgen.

Branchen, deren Geschäftsmodell auf Kraftstoffen basiert, wie beispielsweise die Speditionsbranche, leiden unter den steigenden Dieselpreisen. Carsten Pfaff, Inhaber der Spedition Pfaff in Hamburg, tankt in seinen rund 55 Fahrzeugen wöchentlich rund 30.000 Liter Diesel. Preiserhöhungen bemerkt er sofort. „Die Dieselpreise belasten uns sehr“, sagt Pfaff.

Das bedeutet allein für den Betrieb fast 100.000 Euro Mehrkosten pro Monat. Zwar kann Pfaff die plötzlichen Erhöhungen etwas abfedern, Teile der Spritpreise kann er aber mit Schutzklauseln in seinen Lieferverträgen an seine Kunden weitergeben. Dennoch verschärft der gestiegene Dieselpreis die ohnehin angespannte Situation in der Speditionsbranche.

Kosten an Tankstellenkunden weitergeben

Die Veränderung des Platts-Preisindex scheint zu einem Anstieg der Dieselpreise geführt zu haben, der der Dieselindustrie in Nordwesteuropa zusätzliche Gewinne in Höhe von Hunderten von Millionen Euro bescheren könnte, wie die Show zeigt NDR-Forschung. Platts gab an, keine Aussage über Mehrgewinne machen zu können und verwies auf die beteiligten Unternehmen. Diese wiederum verwiesen auf die Anfrage von NDR hauptsächlich auf ihr Geschäftsgeheimnis.

Die Händler, die die nur heimlich nutzen NDR „Ich würde sagen, diejenigen, die Rohöl verarbeiten: die Raffinerien, Hersteller der Fertigprodukte, Verarbeiter“, sagt ein Händler. Sie könnten weiterhin billige russische Rohstoffe kaufen und zu höheren Preisen verkaufen. Offenbar blieben die Leute an der Zapfsäule auf den Kosten sitzen. „Idealerweise gelingt es der Kette, das an den Kunden weiterzugeben“, sagt der Einzelhändler.

kartellrechtliche Probleme

Rechtsanwalt Prof. Christian Kersting von der Universität Düsseldorf wirft kartellrechtliche Fragen zur Änderung des Index auf, wenn diese auf den Betrieb mehrerer Mineralölkonzerne zurückzuführen ist: „Wenn Sie feststellen können, dass dies koordiniert erfolgt ist, dann werde ich das tun ein sehr großes kartellrechtliches Fragezeichen dahinter“, sagt Kersting. Die Antwort auf diese Fragen konnte nur eine Prüfung durch das Kartellamt geben. Dem wollte das Kartellamt entgegenwirken NDR die Untersuchung nicht kommentieren. Es hieß lediglich, es schaue sich im Rahmen einer laufenden Untersuchung Preisinformationsagenturen an. Wann diese abgeschlossen sein wird, steht noch nicht fest.