Hogwarts Legacy Leak zeigt, dass das Spiel zum ersten Mal auf Nintendo Switch läuft

Gameplay-Aufnahmen von Hogwarts Legacy auf Nintendo Switch sind endlich im Umlauf, da ein Fan das Spiel vorzeitig erworben hat.

Hogwarts Legacy erscheint in nur wenigen Tagen, am 14. November, auf Switch, doch Publisher Warner Bros. Games und Entwickler Avalanche Software haben seltsamerweise keinen einzigen Einblick in das Gameplay gegeben, obwohl es bereits auf anderen Plattformen verfügbar ist.

Der Reddit-Benutzer Talhelfg gab am 7. November jedoch bekannt, dass er vorzeitig eine Boxversion des Spiels erhalten hatte, und veröffentlichte ein 38-sekündiges Gameplay-Video auf X/Twitter bevor er beide Posten schnell abschaffte. Das Internet bedeutet jedoch, dass das Video bereits verbreitet wurde und der X/Twitter-Benutzer Jose Morales Ros das durchgesickerte Gameplay selbst erneut gepostet hat, was unten zu sehen ist.

Das Gameplay verrät nicht allzu viel, da es so kurz ist, aber es zeigt den Spielercharakter, wie er herumläuft und Zauber wirkt, ohne dass es Hinweise auf eine Verlangsamung oder andere Leistungsprobleme gibt.

Bisher wurden nur sechs Screenshots von Hogwarts Legacy auf Switch geteilt, die Zauberunterricht in den Klassenzimmern von Hogwarts, Sitzplätze am Schwarzen See und einige der Bösewichte und Monster des Spiels zeigen.

Hogwarts Legacy wurde bereits im März 2022 für die Switch angekündigt, doch während die Versionen des Spiels für PlayStation 5 und Xbox Series X und S nur eine kurze Verzögerung erlitten, ist die Switch-Version fast ein Jahr zu spät. Die Switch-Version sollte nicht zusammen mit den leistungsstärkeren Konsolenversionen erscheinen, sondern war stattdessen für Juli 2023 geplant, bevor sie auf das aktuelle November-Datum verschoben wurde.

Hogwarts Legacy wurde mit Leichtigkeit zum meistverkauften Spiel im Februar und darüber hinaus zum damals meistverkauften Spiel des Jahres 2023. Bis Mai wurden 15 Millionen Exemplare verkauft, und Warner Bros. Discovery brachte einen atemberaubenden Betrag von einer Milliarde US-Dollar ein. Sein Erfolg wurde jedoch aufgrund seiner Verbindung zur Schöpferin JK Rowling, die ihre Anti-Transgender-Ansichten deutlich zum Ausdruck brachte, mit Kontroversen verbunden.

In unserer 9/10-Rezension sagte IGN: „Hogwarts Legacy ist in fast jeder Hinsicht das Harry-Potter-Rollenspiel, das wir schon immer spielen wollten.“

Ryan Dinsdale ist ein freiberuflicher IGN-Reporter. Er wird den ganzen Tag über The Witcher reden.