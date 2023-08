Berlin (dpa). Erst spielten sie gemeinsam im Kinderzimmer, dann landete es in der Eliteliga NBA beim gleichen Verein, jetzt geht es für Deutschland auf Medaillenjagd. Als die Basketball-Brüder Franz und Moritz Wagner ihr zweites gemeinsames Länderspiel bestreiten, geht ein weiterer Kindheitstraum in Erfüllung.

Denn das Spiel gegen WM-Favorit Kanada am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) findet in Berlin statt – der Heimatstadt der Brüder. „Wir sind sehr glücklich. Die Familie ist bereit, die Freunde sind eingeladen“, sagte Franz Wagner vor dem bevorstehenden Highlight.

Wagner-Brüder Seite an Seite im Orlando Magic

Vom Äußeren her weisen Franz (21) und Moritz Wagner (26) zunächst nicht viele brudertypische Gemeinsamkeiten auf. Franz wirkt eher introvertiert und spricht ruhig, sein Bruder Moritz hat „einen besonderen Charakter“ (Cheftrainer Gordon Herbert) und gilt stets als positiver Witzbold. „Er hat sich eine Nische in unserer Familie geschaffen. Wir sind alle drei laut. Er schaute es sich an und dachte, jetzt werde ich etwas ruhiger und denke nach, bevor ich spreche“, sagte der ältere Wagner-Bruder Moritz über die Familienaufstellung. Täglich spielen die Brüder Seite an Seite beim NBA-Club Orlando Magic. Sie bezeichnen sich gegenseitig als Freunde.

Für Bundestrainer Gordon Herbert ist das Duo nicht nur ein Glücksfall für die Mannschaftschemie, sondern auch sportlich. „Franz ist einer der Elitespieler auf Fiba-Niveau. Mo wird meiner Meinung nach extrem unterschätzt. „Er ist ein viel besserer Basketballspieler, als ich dachte“, sagte der 64-Jährige, der beide mit Sicherheit zur Weltmeisterschaft nach Asien (25. August bis 10. September) mitnehmen wird. Beide Brüder seien „bodenständig“ und „Völlig normale Jungs“, sagte Herbert. „Ich weiß, dass sie zusammen spielen wollen – vor allem in Berlin.“

Der vielseitige und äußerst agile Franz Wagner könnte in diesem Sommer Deutschlands Angriffsoption Nummer eins werden und ist auch ein Anwärter darauf, einer der Weltcup-Stars zu werden. Wagner junior bringt in der Offensive das komplette Paket mit: Er wirft Dreier, zieht zum Korb und trifft regelmäßig gute Entscheidungen. „Es macht mir wirklich Spaß, ihm zuzusehen“, sagte Moritz Wagner, der sowohl bei den Magic als auch im deutschen Team die kleinere sportliche Rolle spielt.

Franz Wagner: „Brauchen noch ein paar Trainingseinheiten“

Der ältere der beiden Brüder gilt jedenfalls als Bereicherung für das letztjährige EM-Bronzeteam. Wagner ist die nötige Verstärkung auf den großen Positionen, bekommt Rebounds und verändert – wie beim 87:68 gegen Schweden am Samstag in Bonn – den Charakter des Spiels. „Er bringt Energie ins Spiel. Es ist sehr schwer, ihn zu stoppen, wenn er den Ball an der Drei-Punkte-Linie bekommt. „Er gibt uns viel – offensiv, auch defensiv“, lobt Kapitän Dennis Schröder. Zudem liefert Moritz Wagner ständig „Trashtalking“. Heißt: Er hält die Mannschaft mit gesprochenem Unsinn bei Laune.

Was gegen Schweden vielversprechend aussah, wird gegen Kanada bereits auf die Probe gestellt. „Offensiv kommt das erst mit der Zeit. Wir brauchen noch ein paar Trainingseinheiten“, sagte Franz Wagner. Die beiden Brüder, Daniel Theis und auch Kapitän Schröder, hatten vor der ersten WM monatelang kein Fünfer-Team mehr auf dem Parkett gespielt freundschaftlich. Nach Berlin geht es über Hamburg und Abu Dhabi nach Okinawa, Japan. Dort steigt die WM-Vorrunde. Und die gemeinsame Reise der Wagners geht weiter.

