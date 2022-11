Hoffnung in 47 Städten: Diese bedrohten Kaufhof-Filialen können gerettet werden

Hoffnung in 47 Städten

Der Onlinehändler Buero.de will 47 Filialen der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. NV. de ist die Liste der Standorte verfügbar.

Der Online-Händler Buero.de hat sein Übernahmeangebot für Filialen der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ausgeweitet. Nach Informationen von ntv.de spricht Firmenchef Markus Schön über die Übernahme von 47 Filialen des Warenhauskonzerns. Bisher wurden 40 diskutiert. Schön interessiert sich für Standorte in mittelgroßen Städten.

Galeria Karstadt Kaufhof, der letzte große deutsche Warenhauskonzern, will im zweiten Insolvenzverfahren binnen gut zwei Jahren mindestens ein Drittel seiner 131 Filialen, also rund 45, aufgeben.

Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte harte Einschnitte an. Von den Warenhäusern werde nur ein harter Kern übrig bleiben, sagte er. Auch bei den 17.400 Mitarbeitern wird es zu Entlassungen kommen.

ntv.de hat eine Liste mit Branchen, für die sich Schön interessiert: