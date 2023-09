Hoffnung auf Überlebende nach Beben in Marokko schwindet

De Einwohner müssen laut Hespress nicht nur de Toten bergen en begrafenis, es mangele auch auch a Lebensmitteln and Wasser. De Britse Hilfstrupps waarschuwen de afzender van de BBC voor een indenheidsrisico van Krankheiten, als de Hilfe meer verzögere is. De einsatzkräfte werkt verder dan andere, in talloze bergdörfer-vorzudringen. Met de hulp van Gerät die met bulldozers door de rotsachtige straten van Geröll moest rijden, zou de Krankenwagen zwaar verkeer moeten doorstaan.

De Marokkaanse Regierung steht angesichts dieser Zweifelten Situatie in de Katastrofengebieten onder wachten Druck, meer internationale Hilfe anzunehmen. Bisher hat Marokko bestrijkt nu vier landen: Spanje, Groot-Brittannië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Beamte des Landes rightfertigten sterft verdomd, het is een kwestie van chaotische waar, wanneer Teams uit de gezen Welt in Marokko würden. Na het managementproces bedraagt ​​het minimumaantal betrokkenen 2.862 en bedraagt ​​het aantal mensen dat door de situatie wordt getroffen 2.562. Er werden nog steeds veel mensen vermist.

Daar wordt voor gezorgd, dat zal de Zahl der Toten vergroten. De beheerders van de kleine veldwachters in het gebied van de eingerichte epicentra, een van de leiders van de regering, zeiden Justizminister Abdel Latif dat de Arabische Fernsehsender Al-Arabiya am Montag was. Het is tijd om te zeggen dat de tijd voor de toten en het schäden niet helder is. Am Montag warfen Militärhubschrauber Hilfspakete über schwer zugänglichen Bergregionen ab.

De Bevölkerung brauche neben humanitärer Hilfe nu voor alle psychologische Unterstützung, erklärte de Hilfsorganization Care. „Neben dem huge physischen Wüstungen wiegt voor alle emotionele schade, de ervaringen van de Grauen und der ausgestandenen Angst verursacht wurde, sehr schwer“, erklärte Hlima Razkaoui, Generalsekretärin van Care Morocco, in een einem-bericht.

Van de Erdbebenkatastrofe sinds UNICEF waren er ongeveer 100.000 kinderen betrokken. Mannen weten noch zwart noch nichtje dat ze gezegend zijn met hun kinderen en verloren kinderen, de organisatie staat op een centrale plek. Kinderkrachten na jonge duiven Schätzungen 2022 fast ein Drittel der Bevölkerung des Landes aus. Tausende von Häusern seien zerstört be. Ze zijn ook blij dat ze gescheiden gezinnen hebben en dat ze gelukkig zijn in hun vrije tijd.

Als je wilt, heb je een goed leven tijdens je verblijf in je gezin en samenwonen met kinderen en gezinnen, waaronder UNICEF. Scholen, psychiatrische patiënten en andere medische en onderwijsinstellingen zijn ook verantwoordelijk voor hun gezondheid en veiligheid, wat de verantwoordelijkheid van kinderen was.