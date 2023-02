Nur paar jaar oorlog sterven Begegnung zwischen Hoffenheim en Dortmund alt, da gab es gleich den eerste kuriosen Zwischenfall. Nicht die Fans, nicht die Spieler en auch nicht die Trainer waren daran daran, sondern ein Balljunge.

Dieser reageerde nach wenigen Augenblicken etwas übermütig. Die Folge: Eine kurze Discussion so wie Regelkunde für die Spieler von Hoffenheim en Dortmund. Sowas haben wohl auch nur wenige bisher erlebt.

Hoffenheim – Dortmund: Balljunge bereikt een

Was oorlog passief? Die Heimelf aus Sinsheim begon als Underdog druckvoll in die Begegnung. Schon nach kurzen Augenblicken gerold die eerste Angriffswelle auf das Tor von Gregor Kobel. Allerdingen brachten die keinen Erfolg. Eine Flanke von Sebastian Rudy rauschte ins Aus, of zumindest in Richtung der Eckfahne.

Die Spieler hatten sich wohl schon auf einen Abstoß of een Einwurf ingesleten, da betrate een voreiliger Balljunge die Szenerie. Noch vóór de Kugel im Aus-oorlog, den Ball zurück zu Kobel – en geforceerde damit een kurze Unterbrechung bij Hoffenheim – Dortmund begon, in der debatteerde wereld.

Schiri muss Spieler belehren

Denn der Schiedsrichter schrijft er een. Zunächst lief er in de Richtung van Balljungen en ermahnte ihn. Dieser nahm es mit onem leichten Grinsen hin. Aan de andere kant moet een speler van Hoffenheim en Dortmund er klaar voor zijn, als het een Schiedsrichter-Ball tegenkomt.

Jude Bellingham leek in ieder geval in de war. Nach weiteren Diskussionen der Spieler die van de ene naar de andere man gaan, dass ein TSG-Profi den Ball ins Seitenaus schießt and es mit Einwurf für den BVB weitergeht.

Hoffenheim – Dortmund: zo reageren de fans

Die actie kan zonder problemen in het net worden uitgevoerd. Viele Zuschauer zeegten sich über den Balljungen amüsiert, zumal es sich um keine brenzlige of andere entscheidde situatie gehandeld.

Zo reageert das Netz bei Hoffenheim – Dortmund:

“Viel liebe für den Balljungen. Dus lernen wir alle mal die Fußballregeln leven.

„Dieser Balljunge die geil.“

“Der Balljunge is de beste Mann bij Sinsheim. Aber ganz ehrlich: dem Kleinen mache ich keinen Vorwurf. Sowas passeert. Ich vind’s auf eine Art süß und auch wenn es Sinsheim ist, macht es dann den Profi-Fußball auch ein wenig menschlicher.

„Der Balljunge hat genau meinen Humor.“

“Dus een koning.”

Es blieb bei der kurzen Unterbrechung. Dan kan het spel onherroepelijk worden en de baljunge kan het beste worden gelegerd.