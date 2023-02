Hoffen auf einen frühen Frühling? Wiarton Willies Vorhersage besagt, dass Sie Glück haben

Wenn Sie hoffen, Ihren Wintermantel früher oder später wegzupacken, gibt es gute Nachrichten.

Wiarton Willie, Ontarios Wettervorhersage-Nagetier, sagte am Donnerstag einen frühen Frühling voraus, als er seinen Schatten nicht sah.

Die diesjährige Vorhersage zum Groundhog Day wurde offiziell um 8:07 Uhr von Wiarton, Ontario, bekannt gegeben. auf der Süd-Bruce-Halbinsel.

Menschenmassen versammelten sich bei eisigen Temperaturen, um zu sehen, ob der berühmte Willie seinen Schatten sehen wird – und was das für die kommenden Wochen bedeutet. Wiarton Willie flüstert dem Bürgermeister ins Ohr, um seinen Bericht zu machen.

Jedes Jahr am 2. Februar richten sich die Augen auf Wiarton Willie, um zu sehen, ob er seinen Schatten sehen wird – was sechs weitere Wochen Winter bedeutet – oder keinen Schatten, der einen frühen Frühling vorhersagt. In diesem Jahr feiert die Tradition ihr 67-jähriges Bestehen.