Lucas Paqueta begon eindelijk te laten zien waarom West Ham hun transferrecord verpulverde door hem te contracteren na een moeilijke start in Engeland.

De Braziliaanse international was bedoeld als de man om het niveau van de Hammers te verhogen, aangezien ze £ 51 miljoen plus add-ons betaalden voor zijn diensten.

Getty Paqueta zag er de afgelopen weken veel beter uit

Echter, na het scoren van zijn eerste Premier League-goal uit open spel tegen Newcastle in een 1-1 gelijkspel, werd de middenvelder tegen Chelsea teruggetrokken met wat leek op een schouderblessure.

Na aanvankelijk onderuit te zijn gegaan, probeerde de 25-jarige door te gaan voordat hij bezweek aan de pijn en na 14 minuten werd vervangen door Tomas Soucek.

En aangezien Paqueta dit seizoen al aan de zijlijn heeft gestaan, zullen fans van Hammers over de hele wereld hopen dat hij snel herstelt.

Hoeveel wedstrijden gaat Paqueta naar verwachting missen?

De Braziliaan moet nog voor een scan gaan om de volledige omvang van de schade te onthullen. David Moyes gaf echter aan dat Paqueta mogelijk zijn schouder heeft geklapt – ook wel bekend als een ontwrichte schouder.

De gemiddelde hersteltijd om weer te gaan sporten van een ontwrichte schouder waarvoor een operatie nodig is, ligt tussen de 6 en 12 weken.

Als de schouder zonder operatie kan worden ingeklapt, kan de blessure binnen enkele weken worden genezen.

Paqueta had duidelijk pijn toen hij het veld verliet

Na de wedstrijd zei Moyes: “Het verlies van Paqueta was een klap, maar we weten het antwoord nog niet.

“Ik weet het niet, ik heb het niet aan het medisch team gevraagd, maar het is duidelijk een schouderblessure.

“Ik weet niet of hij zijn schouder heeft geklapt of dat het gewoon is hoe hij zich voelt, daar heb ik nog geen antwoord op.”

Ondertussen zei West Ham-kapitein Declan Rice: “Lucas, ik denk dat zijn schouder eruit sprong, om eerlijk te zijn. Dus hij was in doodsangst.”