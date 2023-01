Hören Sie, was der Kreml CNN sagte, nachdem die Deutschen Panzer für die Ukraine angekündigt hatten

Deutschland hat bestätigt, dass es nach wochenlangem diplomatischem Druck Leopard-2-Panzer in die Ukraine schicken wird. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit in einer Kabinettssitzung an. Fred Pleitgen von CNN hat mehr über Russlands Reaktion.