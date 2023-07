Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, wissen Sie, wie mühsam die Pflege sein kann. Sie können wahrscheinlich zugeben, dass es Zeiten gegeben hat, in denen Sie gegen die Grundregeln der richtigen Pflege verstoßen haben. Das kann sein, dass man darin schläft, sie wiederverwendet, wenn es nicht vorgesehen ist, und in manchen Fällen auch, wenn das Verfallsdatum überschritten ist. Ich weiß, dass ich Letzteres getan habe und es den Schaden, den es meinen Augen zugefügt hat, nicht wert war. Sie denken vielleicht, dass Sie aus Faulheit Geld sparen oder es wiederverwenden, aber das ist möglicherweise riskanteres Verhalten, als Sie denken.

Um festzustellen, ob Ihre Kontaktlinsen abgelaufen sind, müssen Sie sich den Monat und das Jahr ansehen, die auf der Verpackung aufgedruckt sind. Wenn auf der Verpackung beispielsweise „06/23“ steht, bedeutet dies, dass die Kontaktlinsen bis Ende Juni 2023 verwendet werden können. Wenn Sie sie jeden Monat darüber hinaus verwenden, besteht für Ihre Augen das Risiko einer Infektion oder Schlimmerem.

Anzeichen dafür, dass Ihre Augen negativ auf abgelaufene Kontaktlinsen reagieren, sind anfängliches Brennen, Stechen und Rötung. „In diesem Fall sollten Sie die Kontaktlinsen sofort entfernen und konservierungsmittelfreie künstliche Tränen verwenden“, sagte Dr. Yuna Rapoport, Augenärztin bei Manhattan Eye. Wir haben mit ihr gesprochen, um die Nebenwirkungen der Verwendung abgelaufener Kontaktlinsen zu besprechen und warum man sie nicht behalten sollte.

Infektionen stellen ein größeres Risiko dar

Wenn bei Ihnen abgelaufene Kontaktlinsen herumliegen, ist Ihnen möglicherweise nicht bewusst, dass die Lösung möglicherweise nicht mehr gut ist, auch wenn sie versiegelt sind. Die Verwendung abgelaufener Kontaktlinsen oder die Wiederverwendung von Tageslinsen, die nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden sollen, birgt ein höheres Gesundheitsrisiko.

Abgelaufene Lösungen in Kontaktlinsen können Bakterien und Pilze beherbergen, was das Risiko für Infektionen wie bakterielle Keratitis erhöhen kann. Diese Infektion betrifft Ihre Hornhaut und kann zu Augenrötungen, Lichtempfindlichkeit, Schmerzen und verschwommenem Sehen führen, um nur einige Symptome zu nennen.

„Die Hornhaut erhält ihre Nährstoffe aus dem Sauerstoff vor ihr. Wenn die Infektion also klein ist und sich in der Peripherie befindet, kann es sein, dass sie keine bleibenden Schäden verursacht“, erklärte Rapoport. Sie weist jedoch darauf hin, dass es schwerwiegender sei, wenn es sich um eine zentrale Infektion handele. „Dies kann Narben verursachen, zu unregelmäßigem Astigmatismus und schlechter Sehkraft führen, und wenn es schlimm genug ist, kann ein Patient einen dauerhaften Sehverlust erleiden oder eine Hornhauttransplantation benötigen“, warnte sie.

Douglas Sacha/Getty Images

Das Rezept ist möglicherweise veraltet

Bedenken Sie, dass Kontaktlinsen in der Regel nach einem Jahr ablaufen. Deshalb müssen Sie sich jedes Jahr ein neues Rezept ausstellen lassen, wenn Sie sie weiterhin tragen möchten. Wenn sich jedoch Ihr Rezept geändert hat und Sie abgelaufene Kontaktlinsen verwenden, kann dies zu verschwommenem Sehen, Überanstrengung der Augen und Ermüdung führen. Stellen Sie stattdessen sicher, dass Sie jährlich Augenuntersuchungen durchführen, um sicherzustellen, dass sich Ihre Sehstärke nicht geändert hat, und um die richtige Anpassung Ihrer Kontaktlinsen zu gewährleisten. Außerdem sollten Sie wissen, dass Ihre Brillen- und Kontaktlinsenverordnung nicht identisch ist. Denken Sie also nicht, dass Sie mit nur einer davon durchkommen.

Wenn Sie außerdem ein altes Kontaktlinsenrezept tragen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie Ihre Augen überanstrengen und sie dazu bringen, härter zu arbeiten, als sie müssten. Diese Art der Anstrengung kann zu Kopfschmerzen führen, die Sie daran hindern können, sich bei der Arbeit oder in der Schule zu konzentrieren. Noch schlimmer ist es, wenn Sie an Alterssichtigkeit oder Weitsichtigkeit leiden, die mit zunehmendem Alter auftritt und dann auftritt, wenn das Auge seine Fähigkeit verliert, seinen Fokus zu ändern, um Dinge in der Nähe zu sehen. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die richtige Sehstärke tragen, egal ob Sie sich für Kontaktlinsen oder eine Brille entscheiden.

Trockene Augen sind wahrscheinlicher

Neben den anderen Risiken, die mit der Verwendung abgelaufener Kontaktlinsen verbunden sind, erhöht sich auch das Risiko trockener Augen. Kontaktlinsen verlieren mit der Zeit an Durchlässigkeit. Wenn Sie also abgelaufene Linsen verwenden, fühlen sich Ihre Augen aufgrund des Sauerstoffmangels weniger feucht an. Trockene Augen scheinen keine große Sache zu sein, aber Ihre Augen brauchen Tränen, um sie vor einer Infektion zu schützen.

Je trockener Ihr Auge beim Tragen abgelaufener Kontaktlinsen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Hornhaut dem Risiko einer Infektion ausgesetzt ist. Daher sind Patienten mit bestehendem Trockenen Auge oder anderen Hornhauterkrankungen einem höheren Risiko ausgesetzt.

„Die Verwendung abgelaufener Kontaktlinsen birgt das Risiko von Hornhautgeschwüren, Infektionen, Keratitis und Entzündungen“, warnte Rapaport. „Ich empfehle nicht, die Lebensdauer von Kontaktlinsen zu verlängern, daher sollten sie entsprechend entsorgt werden“, fügte sie hinzu. Abschließend rät sie, dass die hygienischste Art und Weise, Kontakte zu verwenden, darin bestehe, sich unmittelbar vor dem Einsetzen die Hände zu waschen und vor dem Einsetzen und Entfernen der Kontakte einen Tropfen Gleitmittel aufzutragen.