Keulen – Dat was een pitch met een knallend effect! Wat zijn de ervaringen van start-ups „Holocafé“ ervaren door Gründer Oliver Eberlei (40) en Sebastian Kreutz (39) uit Düsseldorf in de Vox-show „Die Höhle der Löwen„Een eng moment. Dat laat niet alles in de Studio heil.

Rum! Met grote kracht bevindt de Stuntman zich in de hölzernen Couch-Tisch. De Einlage zorgt voor de verzorging van het zicht in het atelier. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Het idee van de Experiencer uit NRW: Geniet van de game-ervaring terwijl je hier zit, geniet van de speler dankzij Virtual Reality-interactie in het spel – en zonder je zorgen te hoeven maken over plezier in een gamecafé! Dan is er veel druk, zodat geen van de investeerders blij zal zijn: met behulp van hun eigen handen past de enige VR-Brille perfect op een bank. Der kracht dadurch auseinander, Holz splittert. Er is tenslotte nog tijd in de Löwen-Höhle. Selbst de Gründer zal erschrocken of verzomindest zo aszusehen. Die Höhle der Löwen

„Die Höhle der Löwen“: Dieser Pitch rührt Judith Williams zu Tränen Denn kurz darauf stellt sich heraus: Die Aktion war tatsächlich geplant. De man is een van de groenste enthousiaste Stuntman, een van de demosporten in de huidige springmodus, en de presentatie die voor bepaalde actie zal zorgen. „Gott sei Dank“, stoere Löwin Judith Williams (53) op. „Jetzt hatte ich wirklich kurz eenen Schreck.“ Samen beleef je een leuke tijd samen met de andere Löwen Nils Glagau en Janna Ensthaler das Spielerlebnis.