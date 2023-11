Hoed Red Bull auch 2024 „een Vorteil“?

Sindsdien is Verstappen er niet meer geweest. „Het team heeft het super goed gedaan, er zijn helemaal geen technische problemen. Het is ongunstig wie een Red Bull aan het roer heeft“, aldus Glock.

„Er is in al die jaren veel kracht geweest. Verstappen heeft alles bereikt op het gebied van records en overtreffende trap, waardoor de mens succes kan behalen. Er is een verschil, maar er is helemaal geen kracht“, lobt Glock.

Dat is „voor iedereen“ een Max Verstappen gevestigd, „hun grote Vorsprung (in de WM) herausgefahren hoed“, dus Glock, der concretet, dat is de Weltmeister in die jaren „achteraf gezien unglaublich en einfach nur herausragend“ gewesen.

Hierover spreekt de beste deskundige Timo Glock in zijn laatste nieuwscolumn Lucht schrijft: „Ik kan genieten van mijn leven, de Red Bull is ook beschikbaar in mijn leven, we zijn blij met de nieuwe auto.“

… Nico Rosberg won de Saison-finale van 2015 in Abu Dhabi. Als de sport niet meer grote relevantie heeft, signaleren we Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton als Weltmeister-feststand. Aber: Voordat Rosberg succesvol was in de serie en de toekomst verder zou gaan met de Duitsers, zou het een nieuw jaar zijn. Dan zal er geen sprake zijn van directe of finale vier. Kracht voor Rosberg om zowel de overwinning als de overwinning in de series te behalen – en het einde van het jaar 2016 met de WM-titel. Het is de Duitse versie van een grote „Serie“ in de Formel-1-Geschichte. Fotostrecke: Die langste Siegesserien in der Formel 1 Nu je in de geschiedenis van de vorm 1 hebt geleefd, kun je in de toekomst nog meer van racen genieten. De eerste serie dieser Art eröffnet Ferrari-piloot Alberto Ascari tijdens de Grand Prix van de Saison 1952 in Spa-Francorchamps. Ja, die Eau Rouge is prachtig! Fotostrecke



14:22 uur Sainz: Saison-oorlog is beter als die letzten Rennen

We zullen blij zijn met Ferrari, kom naar andere auto’s. Carlos Sainz zegt dat hij in 2023 de rest van zijn leven gelukkig zal zijn. Sinds 2022 zijn we ‘constant’ geweest en konden we uiteraard in Singapore racen. Damit was Sainz der enige Nicht-Red-Bull-Sieger van de abgelaufenen Saison. „Natuurlijk ben ik niet blij met beide races (in Las Vegas en Abu Dhabi). Het is alsof ik een coole Fleck heb in mijn Saison“, zei Sainz. Insgesamt sei de Saison aber „viel stärker“ gewesen, als ze beide laten lopen vermuten lassen. Kenmerkend atypisch zei Sainz: „Normaal gesproken is het einde van het seizoen met grote kracht.“ Dit soort dingen worden vaak anders gedaan. „Het is op dit moment ook mogelijk dat ik mezelf zou kunnen analyseren en evalueren, als ik in de laatste race beter zou kunnen lopen“, aldus Spanier.

14:03 uur Leclerc: Suzuka-update is belangrijk voor mij

De Monegasse is klaar om te gaan rijden met de Ferrari SF-23. In de Laufe der Saison zal het altijd beter zijn met de Boliden klaar. Een snelle ommekeer na het racen in Suzuka. „Ik denk dat het Japan is, we zullen een update in onze auto krijgen, in deze richting zijn we gegaan – voor alles naar mijn mening op mijn eigen Fahrstil“, verklaarde en legde uit: „Ik kan altijd een sterk front hebben.“ Sindsdien zal de update doorgaan zoals het hoort en „constant“ blijven werken. „Dat is positief“, het is duidelijk, dat is duidelijk, dat het natuurlijk is „sehr enttäuscht“, de twee WM-Platz zullen worden gebruikt. Am Ende fehlten Ferrari in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft emptylich three Zähler auf Mercedes.