„Höchststand“: Taiwan meldt 103 Chinese Kampfjets nahe der Insel – Internationaal

Taipei/Beijing – Het Taiwanese Ministerie van Defensie heeft een nur einem Tag 103 Chinese Kampfflugzeuge in der Nähe der Insel geïnstalleerd. Diese Zahl sei in „neuer Höchststand“, duidelijk over het Ministerium in Montag. Ze stonden op 17 en 18 september geregistreerd als 103 Chinese Flugzeuge stellten „de beveiliging op de weg van Taiwan en in de regio voor groot onderhoud“, hier volgt een duidelijke uitleg.