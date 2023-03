Niet over Oost versus West: Radu Magdin zegt dat de wereld zich moet concentreren op mensen en wat ze hebben geleden Afbeelding: Thibault Camus/AP Foto/foto alliantie

De oorlog in Oekraïne blijft een onderwerp van existentieel belang in Midden- en Oost-Europa. Als reactie op al diegenen – vooral in West-Europa – die vonden dat Oost-Europa te geobsedeerd was door Rusland, heeft de oorlog van Poetin de veiligheidszorgen van de oostflank van de NAVO bevestigd.

Van bovenaf heeft het conflict geleid tot een gedeeld begrip van de oorzaken van de oorlog en tot meer eenheid en solidariteit. De besluiten die het afgelopen jaar zijn genomen, hebben de perceptie versterkt dat elke centimeter van het NAVO-grondgebied beschermd is, hoewel de zaken voor landen als Moldavië en Georgië aanzienlijk ingewikkelder zijn, qua veiligheid.

Het Westen is nu beter voorbereid om met Rusland om te gaan dan een jaar geleden. In deze context ging het belangrijkste debat van de afgelopen maanden over hoe lang deze gedeelde Oost-West-consensus in Europa zal duren, vooral bij het grote publiek.

Ik zou willen stellen dat de landen van de G7, de NAVO en de Europese Unie, terwijl ze actief werken aan het behoud van eenheid en een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid, de kracht van hun allianties moeten erkennen en hun strategische communicatie-inspanningen moeten richten op waar ze echt een verschil kunnen maken. Qua strategie en communicatie moeten we offensief zijn.

Het Westen maakt zich teveel zorgen over ‘oorlogsmoeheid’

Om het bot te zeggen: het Westen maakt zich te veel zorgen over ‘oorlogsmoeheid’ binnen zijn eigen samenlevingen en zou in plaats daarvan moeten proberen steun van de rest van de wereld te krijgen voor een rechtvaardige vrede in Oekraïne en een op regels gebaseerde wereldorde.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres sprak begin februari uit dat hij vreesde dat de wereld afstevende op een “bredere oorlog”, aangezien het potentieel van escalatie in de oorlog in Oekraïne voortduurt Afbeelding: Roman Pilipey/Getty Images

Uit gegevens blijkt dat oorlogsmoeheid in het Westen momenteel niet zo’n problematisch fenomeen is als het publieke discours doet vermoeden. Hoewel er enkele stemmen zijn die een vermindering van de Amerikaanse en Europese hulp aan Oekraïne eisen, lijkt het erop dat westerse leiders genoeg hebben gedaan om voor blijvende steun te zorgen.

Voortdurende steun voor Oekraïne in Europa en de VS

Uit peilingen blijkt dat, ondanks verschillende Republikeinse zorgen blijft de politieke steun voor Oekraïne in de VS tweeledig en blijft de publieke opinie grotendeels ongewijzigd . Er zijn geen aanwijzingen dat de VS de hulp aan Oekraïne zal verminderen.

Evenzo peilingen in de EU in opdracht van de European Council on Foreign Relations (ECFR) duiden ook op voortzetting van de steun aan Oekraïne en een toename van de overtuiging van Europeanen dat vrede alleen mogelijk is met een Oekraïense overwinning.

Opiniepeilingen in opdracht van de European Council on Foreign Relations wijzen op aanhoudende steun voor Oekraïne binnen de EU Afbeelding: Odd Andersen/AFP/Getty Images

Over het algemeen lijkt de oorlog het Westen te hebben geconsolideerd. Dit wil niet zeggen dat leiders de bal moeten laten vallen en de publieke opinie moeten negeren. Recente toespraken van belangrijke westerse leiders hebben het idee versterkt dat het Westen Oekraïne zal steunen zolang het nodig is, hoewel er gegronde argumenten zijn dat de omvang van de steun en de snelheid van militaire levering ook essentieel zullen zijn voor het succes van Oekraïne.

Niet-westerse landen zien de oorlog als een Europese aangelegenheid

Wat het meest opvalt aan de huidige formulering van de kwestie, is dat de oorlog wordt afgeschilderd als een strijd om ‘democratieën versus autocratieën’, ‘Oost versus West’, het beschermen van de liberale wereldorde en het verdedigen van de Europese veiligheid.

Hoewel deze framing feitelijk correct is en nuttig is gebleken bij het verenigen van het Westen tegen Rusland en het helpen van Oekraïne, heeft het er niet toe bijgedragen de steun voor Oekraïne wereldwijd te vergroten. Er is een groeiende en zorgwekkende perceptie dat het in Azië, Zuid-Amerika en Afrika maar weinig mensen iets kan schelen wie de illegale oorlog van Poetin wint.

Vijandigheid jegens het ‘interventionistische’ Westen

Uit de ECFR-peilingen blijkt dat niet-westerse landen overwegend het gevoel hebben dat de VS en de EU Oekraïne steunen om de westerse dominantie te verdedigen. Bovendien leeft tweederde van de wereldbevolking in landen die neutraal zijn of naar Rusland neigen in termen van de oorlog in Oekraïne.

Uit een ECFR-enquête is gebleken dat veel mensen in niet-westerse landen er de voorkeur aan geven dat de oorlog nu stopt – zelfs als dat betekent dat Oekraïne grondgebied moet opgeven. Afbeelding: Sanjeev Gupta/SOPA Images/ZUMA/picture Alliance

Dit komt omdat velen geen groter conflict willen zien tussen enerzijds de VS en Europa en anderzijds Rusland en China. Bovendien achten ze het waarschijnlijk dat er een multipolaire wereldorde zal ontstaan, een zekere mate van vijandigheid ten opzichte van het “koloniale” of “interventionistische” Westen zal behouden, geen democratieën zijn, of niet geïnteresseerd zijn in het aangaan van “een Europese oorlog”.

Tijd om het verhaal te veranderen?

Het grootste probleem blijft de positie van niet-westerse landen en het feit dat de rest van de wereld de Russische oorlog tegen Oekraïne neigt te zien als een beheerst Europees veiligheidsprobleem.

Om deze reden moeten de politieke leiders van de landen die Oekraïne steunen het verhaal van wat dit conflict voor de wereld betekent, herformuleren, terwijl ze flexibel genoeg blijven om de steun van de EU-, NAVO- en G7-landen te behouden. Deze herkadering zou naar mijn mening ten minste drie dimensies moeten omvatten.

Wereldwijde regels zijn belangrijk

Ten eerste moet het nieuwe verhaal de beginselen van het VN-Handvest en veiligheid voor alle landen benadrukken. Wereldwijde regels – zoals territoriale integriteit, respect voor internationaal erkende grenzen, niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat en het niet gebruiken van geweld – zijn van belang. Het gaat erom dat we elkaar respecteren als landen met gelijke rechten onder internationaal recht.

De internationale gemeenschap is geëvolueerd om geschillen op te lossen met politieke, diplomatieke of juridische middelen, niet met oorlog. Het is voor de veiligheid en zekerheid van elk land dat het internationale systeem zo’n oorlog niet toestaat. De huidige wereldorde zou kunnen worden aangepast om meer gelijkheid en eerlijke regels te bevorderen.

Oekraïne is belangrijk

Ten tweede gaat het hier niet om de VS of het Westen, maar om Oekraïne. Oekraïne is belangrijk. Veel landen hebben ervoor gekozen om afstand te nemen van de door de VS geleide steuncoalitie of willen geen partij kiezen in een conflict tussen de VS en Europa, maar ook tussen Rusland en China, ofwel omdat ze niet in het midden willen raken , of vanwege hun eigen nationale belangen en historische ervaringen, ook met Europese landen.

Velen in niet-westerse landen willen geen groter conflict zien tussen enerzijds de VS en Europa en anderzijds Rusland en China Afbeelding: Anton Novoderezhkin/ITAR-TASS/IMAGO

Dit gaat over Oekraïne, een land dat in 1994 zijn nucleaire arsenaal opgaf en zijn veiligheid in handen legde van de internationale gemeenschap; een land dat, net als vele anderen, zijn eigen weg wilde gaan, maar werd binnengevallen en zijn burgers op gruwelijke wijze zag omkomen. Dit gaat niet over het kiezen van politieke kant, maar over het ondersteunen van het vermogen van een land om vrij te zijn om zijn eigen lot te kiezen. Deze focus op keuzevrijheid zou weerklank moeten vinden in veel landen die hard hebben gevochten voor hun onafhankelijkheid.

Mensen zijn belangrijk

Ten derde is menselijke veiligheid belangrijk. Mensen zijn belangrijk. Het belangrijkste feit blijft dat veel burgers lijden, zijn gedood, verkracht, ontheemd, en te kampen hebben met voedsel- en gezondheidsonzekerheid. De wereld moet zich concentreren op deze mensen en wat ze hebben geleden.

In een wereld waarin we vechten om dit soort problemen, die helaas nog in grote delen van de wereld bestaan, uit de weg te ruimen, mogen we niet toestaan ​​dat de situatie verslechtert. De uiteindelijke ontvangers van veiligheid zijn niet Europeanen, Russen, het Westen of het Oosten, maar mensen over de hele wereld.

Als andere politieke implicaties landen ervan weerhouden een standpunt in te nemen, dan is dit het ultieme argument: we moeten een standpunt innemen ter wille van de mensheid en de vrede.

Radu Magdin is een wereldwijde Roemeense analist, consultant en voormalig adviseur van de premier in Roemenië en Moldavië.

Bewerkt door Robert Schwartz en Aingeal Flanagan