Hoe werknemers voor Amazon, Target en meer uw winkelen mogelijk maken

Het daadwerkelijk inrichten van de winkels begint echter pas op de maandagavond vóór Thanksgiving. De komende dagen werken teams in de winkels koortsachtig aan het opzetten van 3.500 bomen en het ophangen van 3.900 slingers, 4.350 kransen en 95.000 fonkelende lichtsnoeren – allemaal ter voorbereiding op Black Friday. Voor veel retailers zoals Nordstrom is de dag na Thanksgiving het begin van de grootste verkoopweken van het jaar.

En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, pompt Nordstrom tijdens de feestdagen geen geur in zijn winkels. “Ons doel is de afwezigheid van geur,” zei mevrouw Boggs. “Geur is iets heel polariserends,” vervolgde ze, eraan toevoegend dat de winkel zelfs ongeparfumeerde schoonmaakproducten gebruikt.

De dag na Thanksgiving is ook de dag waarop Nordstrom vakantiemuziek in zijn winkels gaat spelen. Maar om te voorkomen dat winkelmedewerkers gek worden met een eindeloze loop van ‚All I Want For Christmas Is You‘, heeft het warenhuis 30.000 nummers in roulatie. Op Black Friday zal de retailer 50 procent van de tijd muziek met een vakantiethema draaien, voordat het de volgende dag wordt teruggeschroefd naar 20 procent en tegen half december langzaam weer wordt opgebouwd naar 50 procent. ‘Mijn doel,’ zei mevrouw Boggs, ‘is dat je niet twee keer op een dag hetzelfde liedje hoort.’