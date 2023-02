Als u uw bestanden liever weghoudt van externe servers vanwege privacy- en beveiligingsproblemen, kunt u in plaats daarvan een back-up maken op uw computer. Van de iOS-apparaten van Apple kan een back-up worden gemaakt op een Mac of pc met behulp van een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding; die back-up kan later worden overgezet naar een nieuwe iPhone of iPad. De site van Google bevat instructies voor het overzetten van Android-bestanden naar een computer en de gratis Smart Switch-app van Samsung voor Windows, Mac en Android kan een back-up maken van uw Galaxy-telefoonbestanden en deze overzetten.

Op zoek naar de telefoon

Als u uw telefoon bent kwijtgeraakt of bang bent dat deze is gestolen, kunt u ernaar zoeken met behulp van de pagina’s “Vind mijn apparaat” van Apple, Google of Samsung, of met tools zoals de app Zoek mijn van Apple of de app Zoek mijn apparaat van Google. Als uw telefoon nog steeds werkt, de locatie-instelling is ingeschakeld en deze is verbonden met een netwerk, zou u de verblijfplaats van het apparaat op een kaart moeten zien.

De Zoek mijn-app van Apple kan u waarschuwen als u een apparaat achterlaat en bevat een Markeer als verloren-instelling om de telefoon te vergrendelen met een toegangscode en Apple Pay uit te schakelen. Maar als het apparaat zich op een onbekende locatie lijkt te bevinden, kunt u deze trackingtools gebruiken om uw iPhone, Samsung Galaxy of andere Android-telefoon op afstand te vergrendelen of te wissen.

Apple’s Zoek mijn-service biedt verschillende opties voor het lokaliseren van een vermiste telefoon, waaronder een Play Sound-opdracht die handig is als de iPhone ergens in huis is. Apple heeft ook een Mark As Lost-optie die het apparaat vergrendelt en digitale betalingsdiensten opschort. Credit… Appel

Als de telefoon permanent vermist lijkt te zijn of als u weet dat deze is gestolen, informeert u uw mobiele provider en meldt u het verlies bij de politie; u zult waarschijnlijk die serie- en IMEI-nummers moeten opgeven. Dien een verzekeringsclaim in als u een polis heeft, wijzig uw wachtwoorden en waarschuw uw financiële instellingen om te letten op verdachte accountactiviteit.