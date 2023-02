Sindsdien is Madelyn in verband gebracht met muzikant Jackson Guthymet de actrice die onlangs vertelde dat ze “gelukkig genomen” is.

“Ik weet alleen dat hij me ongelooflijk gelukkig maakt”, zei ze in haar Kosmopolitisch coverstory deze maand. “En ik ben echt nog nooit zo gelukkig geweest, en ik voel me heel, heel krachtig.”

Ondertussen bevestigde Chase zijn romance met Kelsea Ballerini op Valentijnsdag. “Zo trots op jou, je hart en je mooie ziel”, schreef hij bij een gezellige foto van het paar na de release van de zanger’s De welkomstmat oprollen korte film. “Gefeliciteerd kels.”

Hoewel Madelyn en Chase allebei zijn vertrokken na hun splitsing, betekent dit niet dat ze de vonk niet opwekken Buitenbanken. Zoals Chase vertelde OW van de verhaallijn van hun personage in het komende seizoen: “Een deel van mij wil doorgaan op de weg van vrede voor John B en Sarah, maar als er iets is dat we weten over deze show, is het dat je er een wilde rit mee gaat maken.”