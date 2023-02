Als je op zoek bent naar een geweldige streamingdienst om enkele van de beste tv-programma’s en films te bekijken, dan is Amazon Prime Video een voor de hand liggende keuze naast Netflix en Disney+.

Met een sterke line-up van originelen zoals The Boys, The Wheel of Time en The Lord of Rings: The Rings of Power-series, is het gemakkelijk te begrijpen waarom steeds meer mensen zich aanmelden voor een abonnement. Met meer dan 200 miljoen abonnees is het de op een na grootste ter wereld.

Amazon Prime Video maakt deel uit van de bredere Amazon Prime-abonnementsservice, die $ 14,99 / £ 8,99 per maand of $ 139 / £ 95 per jaar kost. Je kunt er ook voor betalen als zelfstandige videostreamingservice voor $ 8,99 / £ 5,99.

Je kunt echter ook helemaal gratis naar je favoriete tv en films kijken. Bekijk ons ​​overzicht van de beste tv-streamingservices.

Gebruik een gratis proefversie van Amazon Prime Video

Op dit moment kun je het beste een gratis abonnement op Amazon Prime Video krijgen door je aan te melden voor een gratis proefperiode van een maand. Zolang je opzegt voordat de periode om is, kost het je geen cent.

U kunt zich hier aanmelden voor de proefversie van Amazon Prime Video.

Het gratis abonnement is gekoppeld aan je Amazon-account, dus technisch gezien houdt niets je tegen om je aan te melden voor meerdere Amazon-accounts en voor elk een gratis proefversie uit te voeren.

Dat is echter niet alleen meer dan een beetje brutaal, het is ook een groot gedoe. Er zijn echter andere manieren om Amazon Prime Video gratis te krijgen.

Amazone

Bundel in Amazon Prime Video met een telefoonabonnement

Amerikaanse lezers kunnen een volledig Amazon Prime-abonnement bundelen met een Metro by T-Mobile-abonnement, inclusief Amazon Prime Video. Bovendien krijg je alle extra voordelen van Prime, zoals bezorging op de volgende dag, flitsverkoop, muziekstreaming en e-books.

Als u op zoek bent naar een nieuw telefooncontract in het VK, kunnen O2-klanten tot zes maanden gratis Amazon Prime Video krijgen bij bepaalde abonnementen. Als alternatief kunnen klanten ook kiezen voor Audible of Amazon Music Unlimited.

Meld u aan voor Amazon Household

Als je een familielid hebt dat zijn Amazon Prime-account met je wil delen, dan kun je Amazon Household gebruiken om Amazon Prime Video gratis te streamen. Als alternatief kunt u de kosten van een abonnement onder u verdelen om het tegen een gereduceerd tarief te krijgen.

Dit is wat jij (of je mede-gezinslid) moet doen om een ​​extra persoon toe te voegen aan Amazon Household: