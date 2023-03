De Oscars van 2023 zijn voorbij, maar je kans om alle winnaars te streamen is nog maar net begonnen.

Multiversum film Alles Overal Alles tegelijk — de meest genomineerde film van dit jaar — won zeven prijzen, waaronder die voor beste film. Je kunt het momenteel streamen op Showtime.

AGBO, A24 Het is een hilarisch en grootshartig sciencefiction-actie-avontuur over een uitgeputte Chinees-Amerikaanse vrouw die haar belastingen niet lijkt af te ronden. Michelle Yeoh-sterren. Nominaties Beste foto (won)

Beste regie (won)

Beste actrice (won)

Beste mannelijke bijrol (won)

Beste vrouwelijke bijrol (2 nominaties) (won)

Beste originele scenario (won)

Beste filmmontage (won)

Beste originele nummer

Beste kostuumontwerp

Beste originele score

Het drama All Quiet on the Western Front uit de Eerste Wereldoorlog scoorde vier Oscars en is beschikbaar op Netflix. Meer Oscarwinnaars uit 2023 zijn The Whale, Guillermo del Toro’s Pinocchio, Navalny, Women Talking, Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick, RRR en Black Panther: Wakanda Forever.

Hieronder vind je hoe je meer Academy Award-winnaars en genomineerden kunt bekijken. Deze lijst is up-to-date vanaf 16 maart.

Op Paramount Plus



Paramount Pictures Maverick, een van de beste vliegeniers van de marine, traint een detachement Top Gun-afgestudeerden. Het culmineert in een missie die het ultieme offer kan eisen van degenen die zijn uitgekozen om ermee te vliegen. Tom Cruise-sterren. Nominaties Beste foto

Beste aangepaste scenario

Beste filmmontage

Beste originele nummer

Beste visuele effecten

Beste geluid (won)

Op Hulu



Neon Een beroemd modelstel wordt uitgenodigd voor een luxe cruise voor de superrijken. Nominaties Beste foto

Beste regie

Beste originele scenario

Op Netflix



Reiner Bajo/Netflix Deze film vertelt het aangrijpende verhaal van een jonge Duitse soldaat aan het westelijk front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Erich Maria Remarque. Nominaties Beste foto

Beste aangepaste scenario

Beste cinematografie (won)

Beste internationale speelfilm (won)

Beste productieontwerp (won)

Beste visuele effecten

Beste make-up en haarstyling

Beste originele score (won)

Beste geluid

Netflixen Rechercheur Benoit Blanc reist naar Griekenland om de lagen van een mysterie rond een nieuwe groep verdachten in het vervolg op Knives Out te ontrafelen. Daniel Craig-sterren. Voordracht

Netflixen Het geeft een nieuwe kijk op het leven van Marilyn Monroe en onderzoekt de kloof tussen haar publieke en private zelf. Ana de Armas-sterren. Voordracht

Netflixen Het gaat over een journalist die op een epische introspectieve reis gaat om zich te verzoenen met het verleden, het heden en zijn identiteit. Voordracht

Screenshot door Meara Isenberg/CNET Het is een fictieve geschiedenis van de reis van twee legendarische revolutionairen weg van huis voordat ze in de jaren ’20 begonnen te vechten voor hun land. Voordracht

Netflixen Guillermo del Toro en stop-motionanimator Mark Gustafson geven een nieuwe invulling aan het klassieke verhaal van de legendarische houten jongen. Voordracht Beste animatiefilm (won)

Netflixen Het gaat over een legendarische zeemonsterjager wiens leven op zijn kop staat wanneer een jong meisje zich op zijn schip verstopt. Voordracht

Screenshot door Meara Isenberg/CNET Een stel in Zuid-India wijdt hun leven aan de zorg voor een verweesde babyolifant en vormt een gezin als geen ander. Voordracht Beste korte documentaire (won)

Op HBO Max



Screenshot door Meara Isenberg/CNET Het speelt zich af op een afgelegen eiland voor de kust van Ierland in de jaren 1920 en legt een plotselinge breuk vast tussen twee levenslange vrienden en alles wat daarna komt. Colin Farrell en Brendan Gleeson spelen de hoofdrollen. Nominaties Beste foto

Beste regie

Beste acteur

Beste mannelijke bijrol (2 nominaties)

Beste vrouwelijke bijrol

Beste originele scenario

Beste filmmontage

Beste originele score

Screenshot door Meara Isenberg/CNET Het is een spektakel op groot scherm dat het leven en de muziek van Elvis Presley verkent. Austin Butler en Tom Hanks spelen de hoofdrollen. Nominaties Beste foto

Beste acteur

Beste cinematografie

Beste filmmontage

Beste productieontwerp

Beste kostuumontwerp

Beste make-up en haarstyling

Beste geluid

Warner Bros. Afbeeldingen Wanneer een moordenaar de elite van Gotham City aanvalt met een reeks sadistische machinaties, stuurt een spoor van cryptische aanwijzingen Batman op onderzoek naar de onderwereld. Robert Pattinson-sterren. Nominaties Beste visuele effecten

Beste make-up en haarstyling

Beste geluid

HBO Het volgt twee broers die een vogelziekenhuis runnen dat zich toelegt op het redden van gewonde zwarte vliegers, een nietje in de lucht van New Delhi, India. Voordracht

Screenshot door Meara Isenberg/CNET Het gaat over de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Voordracht Beste documentairefilm (won)

Zoeklicht foto’s Het speelt zich af in en rond een bioscoop in het begin van de jaren tachtig en volgt een bioscoopmanager en een nieuwe medewerker. Voordracht

Op DisneyPlus



Marvel Studio’s Koningin Ramonda, Shuri en anderen vechten om hun natie te beschermen tegen tussenkomende wereldmachten in de nasleep van de dood van koning T’Challa. Angela Bassett, Letitia Wright en Lupita Nyong’o spelen de hoofdrollen. Nominaties Beste vrouwelijke bijrol

Beste originele nummer

Beste visuele effecten

Beste kostuumontwerp (won)

Beste make-up en haarstyling

Disney, Pixar De film introduceert Mei Lee, een zelfverzekerde, sullige 13-jarige die verscheurd wordt tussen haar moeders plichtsgetrouwe dochter blijven en de chaos van de adolescentie. Voordracht

Op Disney Plus en Hulu



Screenshot door Meara Isenberg/CNET Het gaat over het gedurfde Franse vulkanologenkoppel Katia en Maurice Krafft. Voordracht

Op Pauw



Focus-functies Lydia Tár wordt alom vereerd als een icoon in de muziekwereld totdat haar leven begint te ontrafelen. Cate Blanchett-sterren. Nominaties Beste foto

Beste regie

Beste actrice

Beste originele scenario

Beste cinematografie

Beste filmmontage

DreamWorks Puss in Boots begint aan een epische reis om de mythische Wishing Star te vinden en zijn verloren levens te herstellen. Voordracht

Op Showtime



Screenshot door Meara Isenberg/CNET Een geliefd personage maakt zijn debuut op groot scherm in dit verhaal over het vinden van verbinding in de kleinste hoekjes. Voordracht

Apple TV Plus



Apple TV Plus Het is een intiem portret van een soldaat die worstelt om zich aan te passen aan haar leven na thuiskomst in New Orleans. Voordracht

Apple TV Plus Het volgt de onwaarschijnlijke vriendschap van een jongen, een mol, een vos en een paard die samen reizen in de zoektocht van de jongen naar huis. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Charlie Mackesy. Voordracht Beste korte animatiefilm (won)

BBC iPlayer

Screenshot door Meara Isenberg/CNET Op een boerderij op het platteland van Noord-Ierland worden van elkaar vervreemde broers gedwongen zich te herenigen na de vroegtijdige dood van hun moeder. Het is beschikbaar op BBC iPlayer in het VK. U kunt een VPN zoals Express VPN gebruiken om BBC iPlayer overal te bekijken. Voordracht Beste korte live-actie (won)

Beschikbaar voor koop of verhuur



Screenshot door Meara Isenberg/CNET Het is een coming-of-age-verhaal over een jonge man die een verpletterend familiegeheim onthult en de kracht van film en verbeeldingskracht om ons te helpen de waarheid over onszelf en elkaar te zien. Steven Spielberg regisseert. Je kunt The Fabelmans huren voor $ 6 of de film kopen voor $ 20 bij diensten als Amazon, Vudu en iTunes. Nominaties Beste foto

Beste regie

Beste actrice

Beste mannelijke bijrol

Beste originele scenario

Beste productieontwerp

Beste originele score

A24, Miami Film Festival Twitter Een teruggetrokken leraar Engels probeert opnieuw contact te maken met zijn vervreemde tienerdochter. Brendan Fraser speelt. Je kunt The Whale huren voor $ 6 of de film kopen voor $ 20 bij diensten als Amazon, Vudu en iTunes. Nominaties Beste acteur (won)

Beste vrouwelijke bijrol

Beste make-up en haarstyling (won)

Verenigde artiesten vrijgeven Het volgt een groep vrouwen in een geïsoleerde religieuze kolonie terwijl ze worstelen om hun geloof te verzoenen met een reeks aanrandingen gepleegd door de mannen van de kolonie. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Miriam Toews. Je kunt het huren voor $ 6 of kopen voor $ 20 bij diensten zoals Amazon, Vudu en iTunes. nominaties: Beste foto

Beste aangepaste scenario (won)

Film4-producties Het gaat over een man die op het elfde uur een uiterste inspanning levert om van zijn saaie leven iets wonderbaarlijks te maken. Je kunt het huren voor $ 20 of kopen voor $ 25 bij diensten zoals Amazon, Vudu en iTunes. Nominaties Beste acteur

Beste aangepaste scenario

Screenshot door Meara Isenberg/CNET De elfjarige Sophie en haar vader Calum gaan eind jaren negentig op vakantie in een Turks strandresort. Je kunt het huren voor $ 6 of kopen voor $ 20 bij diensten zoals Amazon, Vudu en iTunes. Voordracht

Alleen in theaters



Studio’s uit de 20e eeuw Het speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste Avatar-film af en begint het verhaal van de Sully-familie te vertellen. James Cameron regisseert. Je kunt het in de bioscoop bekijken. nominaties: Beste foto

Beste productieontwerp

Beste visuele effecten (won)

Beste geluid