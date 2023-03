Op 3 februari gebruikte Tumblr-gebruiker Relientk de toen onlangs uitgebrachte poll-functie van de site om verschillende veelgebruikte bakingrediënten op te sommen. ‘Oké, laten we een cake bakken’, drong de peiling aan. Er waren geen verdere instructies, geen regels. De stemmen van gebruikers bepalen impliciet het percentage van zaken als boter, meel, suiker… en vanille-extract.

Als je al een Tumblr-gebruiker bent, weet je hoe dit ging. Het resulterende cakerecept was 44 procent vanille – waardoor de uitdrukking “vanille-extract” kortstondig veranderde in een meme voor de hele site. Hoewel de grap van korte duur was en de cake (gebaseerd op een real-life baktest) verre van lekker, is het onderdeel geworden van een veel grotere trend op Tumblr: de peilingen van de site veranderen in soms verrassend complexe – en vaak erg grappige – games .

Je zou tegenwoordig waarschijnlijk verschillende leningen moeten afsluiten om zelfs maar zoveel vanille-extract te KOPEN. Afbeelding: Relientk / Tumblr

Ondersteuning voor Tumblr-polls werd in januari van dit jaar uitgerold, vele jaren nadat Twitter, Facebook en Instagram hun eigen polling-functies hadden geïmplementeerd (en in sommige gevallen stopgezet). En veel van de Tumblr-gebruikers hebben ze gebruikt op de manier die je zou verwachten. Artiesten en creatievelingen vragen hun volgers om te stemmen op hun volgende project of functies te selecteren om samen een personage te ontwerpen. Studenten en onderzoekers verzamelen algemene gebruikersgegevens, hetzij voor academische doeleinden, hetzij om hun eigen nieuwsgierigheid te bevredigen. En het is onvermijdelijk dat geile fandoms de functie gemakkelijk hebben overgenomen om de heetste personages van een bepaalde franchise of hun favoriete Tumblr Sexymen te bekronen.

Tumblr wordt niet tegengehouden door de rigide eenvoud van peilingen, omdat het talloze innovatieve manieren heeft bedacht om de functie te gamificeren

Maar Tumblr heeft het poll-systeem ook veranderd in een eenvoudige tool voor het ontwerpen van games – uitdagingen voor lezers met verschillende moeilijkheidsgraden en surrealisme. Voor sommige poll-spellen is een definitieve uitsplitsing van de stemmen vereist die perfect in balans is om een ​​kwaadaardige robottovenaar te verslaan. Anderen hebben jou nodig om ervoor te zorgen dat de stemmen overeenkomen met specifieke percentages om Julius Caesar met succes te vermoorden. Anderen vragen je om een ​​bepaald visueel resultaat te ‘bouwen’ met behulp van het staafdiagram van de peiling, bijvoorbeeld door een olifant een trap op te leiden om bij een pinda te komen.

Sommige van deze spellen zijn in feite populariteitswedstrijden, zoals uitzoeken welk emoji-dier een race wint. Maar velen van hen vertrouwen op de informatiekloof die door het peilingsysteem is ontstaan. Net als bij andere platforms zoals Twitter, zal een actieve peiling een vraag weergeven (of in sommige gevallen een scenario waarin de game plaatsvindt) met een lijst met verschillende opties waaruit een gebruiker kan kiezen. Het aantal stemmen voor elke optie wordt verborgen totdat de gebruiker zijn eigen selectie heeft gemaakt of totdat de poll-deadline is bereikt, waarna de resulterende uitsplitsing wordt weergegeven als een horizontaal staafdiagram.

En Tumblr, bruut? Sommige games zijn een simpele race waarbij twee emoji’s het tegen elkaar opnemen. Afbeelding: Jasontoddsguns / Tumblr

Dit betekent dat veel games een variatie volgen op het ‘prisoner’s dilemma’-formaat – een situatie waarin individuen niet direct kunnen zien hoe andere mensen een taak uitvoeren, maar ervoor moeten kiezen om in hun eigen belang te handelen of uit te zoeken hoe ze kunnen samenwerken om een gemeenschappelijk doel of beloning bereiken.

In tegenstelling tot het klassieke prisoner’s dilemma, hebben Tumblr-gebruikers verschillende manieren om elkaar te informeren over de huidige status van het spel. Ze kunnen reacties direct op de poll achterlaten, iets wat iedereen die naar de post kijkt, kan zien. Of ze kunnen de poll rebloggen en notities toevoegen aan de tags, waardoor een bericht wordt gemaakt dat alleen wordt gezien door mensen die naar de reblog kijken. Hoewel sommige poll-spellen mensen vragen om te stemmen zonder tags en opmerkingen te controleren, wordt dit meestal niet gezien als vals spelen. Het is in ieder geval praktisch verplicht voor het “winnen” van deze spellen waarvoor zeer specifieke stemuitsplitsingen nodig zijn.

Hoewel deelnemers lijken te investeren in het winnen van peilingen, lijken mensen zich grotendeels niet te storen aan sabotage

Door de aard van deze spellen zijn ze ook kwetsbaar voor sabotage. Er is geen stevig vereiste om eerlijk te spelen, en als je enige tijd online hebt doorgebracht, dan weet je al dat sommige mensen er veel plezier in hebben om hinderlijk te zijn. Gelukkig lijkt niemand echt om verliezen te geven. De nalatenschap van Tumblr is gebaseerd op jaren van chaotische creativiteit, gevoed door niche-grappen en snel evoluerende memes. De echte prijs is de onenigheid die je onderweg helpt zaaien.

Er zijn ook andere varianten van Tumblr-pollgames die moeilijk te vernielen zijn. De functie kan worden gebruikt voor geïmproviseerd rollenspel, waarbij verschillende acties worden opgesomd die gebruikers kunnen ondernemen om door een crowdsourced “kies je eigen avontuur” -scenario te navigeren. Er is natuurlijk geen persoonlijke autonomie – de actie met de meeste stemmen is uiteindelijk hoe het verhaal verder gaat. Maar het plezier zit hier eerder in de reis dan in de bestemming.

Het staat in schril contrast met hoe peilingen op sommige andere platforms zijn verlopen. Kijk bijvoorbeeld naar het lukrake gebruik van informele Twitter-peilingen door chief twit Elon Musk als een geïmproviseerd hulpmiddel om het platform te democratiseren – waardoor gewone gebruikers kunnen stemmen over het ongedaan maken van de ban van het account van Donald Trump, het onvoorzichtig massaal opschorten van accounts terugdraaien en zelfs eisen dat Musk aftreedt uit zijn functie als CEO van Twitter. Ondanks het ten minste weergeven sommige Zich ervan bewust dat hij in wezen King Troll van het 4chan-lite-tijdperk van Twitter is geworden, lijkt Musk opiniepeilingen te beschouwen als een onfeilbare weergave van de ‘stem van het volk’.

Er zijn ook tal van op tekst gebaseerde avontuurlijke rollenspellen, hoewel het niet altijd gemakkelijk is om te ontsnappen aan de gebruikelijke dwaze, gekke bui van Tumblr. Afbeelding: puur-hier-om-te-maken-polls / Tumblr

Tumblr is zich er echter pijnlijk van bewust dat zijn platform voornamelijk wordt bevolkt door rare wilde internet-gremlins en erkent schijnbaar dat een dergelijke groep peilingen waarschijnlijk niet serieus zal nemen. Dit is een gemeenschap die er samen in is geslaagd om de grootste maffiafilm ooit gemaakt te bedenken; natuurlijk zullen mensen peilingen proberen te manipuleren voor de lol. De poll-games die uit deze chaos voortkwamen, kosten weinig moeite, er staat weinig op het spel en dienen het grillige – zij het enigszins losgeslagen – gevoel van gemeenschapszin van Tumblr. Teamwerk maakt de droom misschien niet waar, maar jullie kunnen allemaal in ieder geval plezier beleven aan het neersteken van Caesar of het bakken van een echt waardeloze cake.

De wens om games te maken kan worden bevredigd met een groot aantal online ontwerptools voor amateurs. Roblox’s populariteit onder kinderen wordt grotendeels aangewakkerd doordat het gebruikersbestand sociale games op het platform bouwt. Titels als Dromen En Minecraft zijn metagames die het bouwen van interactieve ervaringen ondersteunen. Meta hoopt de metaverse over te nemen door mensen minigames (onder andere ervaringen) voor haar te laten maken Horizon werelden platform.

En eerder dit jaar ondervond TikTok een soortgelijk fenomeen met “DabloonTok”, waarbij gebruikers een willekeurige rollenspelomgeving rond het algoritme van het platform creëerden. Wat aanvankelijk begon als een meme met een kat die een uitgestrekte poot omhoog houdt, evolueerde snel naar een semi-functionele digitale economie, afhankelijk van welk scenario zich zou afspelen in video’s die op de feed van een gebruiker verschijnen.