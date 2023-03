Er zijn veel vragen over seizoen 3 van The Mandalorian. Zullen we Luke Skywalker hierna nog meer zien Grogu liet hem achter in The Book of Boba Fett? Kan Din Djarin daarna zijn weg terug vinden in de Mandaloriaanse samenleving zijn helm afzetten in de finale van seizoen 2? En wat zouden Disney en bedenker Jon Favreau natuurlijk doen aan Cara Dune?

Op die laatste vraag hebben we het antwoord gevonden in de eerste aflevering van het derde seizoen van The Mandalorian, die woensdag Disney Plus bereikte. Cara Dune, de afvallige huurling gespeeld door Gina Carano in de eerste twee seizoenen van de show, leeft nog maar zal geen actieve deelnemer zijn in het verhaal van Mando.

Wanneer Din Djarin tijdens de seizoenspremière in Navarro aankomt, wordt hij opgewacht door Hoge Magistraat Greef Karga, ook bekend als Carl Weathers. Karga legt snel uit dat Navarro een nieuwe maarschalk nodig heeft. Een verwarde Mando vraagt ​​wat er met maarschalk Dune is gebeurd. ‘Nadat ze Moff Gideon hadden binnengehaald, werd ze gerekruteerd door de speciale eenheden.’

Gideon was de grote slechterik van seizoen 2, die Mando versloeg met de hulp van Dune in de finale van dat seizoen. Dus met andere woorden, Cara Dune is nog steeds een badass in het Star Wars-universum, maar we zullen geen van haar heldendaden zien.

Carano werd afgelopen februari door Lucasfilm gedropt nadat ze in een snel verwijderd Instagram-verhaal tijdens de Holocaust vergeleek dat ze een Republikein was met Joods zijn. “Gina Carano is momenteel niet in dienst bij Lucasfilm en er zijn geen plannen voor haar om dat in de toekomst te doen.” zei een woordvoerder van Lucasfilm destijds. “Haar posts op sociale media die mensen kleineren op basis van hun culturele en religieuze identiteit zijn weerzinwekkend en onaanvaardbaar.”

Carano heeft sindsdien getekend bij de Daily Wire, een conservatief mediabedrijf dat mede is opgericht door de politieke expert Ben Shapiro. In 2022 speelde ze in de westerse film Terror on the Prairie, die alleen werd uitgebracht voor abonnees van Daily Wire. Toen ze vorig jaar in een interview met Shapiro sprak, zei ze dat ze werd gepest door Disney en Lucasfilm.

“Ik heb zoveel meegemaakt, en ik heb nu duidelijk zoveel gezien van het pesten dat plaatsvindt, en ik heb het eerder gezien”, zei Carano in The Ben Shapiro Show afgelopen februari. “Ik ben niet de enige die ooit door dit bedrijf is gepest, en dat weet ik heel goed.”

Met betrekking tot de Instagram-post die ertoe leidde dat ze werd ontslagen, zei Carano dat ze “geïnspireerd was door de vriendelijke geest van het Joodse volk die door die tijd ging”, eraan toevoegend: “toen ik postte dat het niet iets was dat ik voelde was controversieel. Het was iets waarvan ik dacht, nou ja, misschien moeten we ons allemaal afvragen hoe dat is gebeurd. ‘