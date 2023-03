Sofia Carson is nog steeds in de wolken na de bekendmaking van de nominaties voor de Academy Award voor 2023 – en ze zal niet snel afdalen.

Voor de Amerikaans-Italiaanse anthologiefilm, Vertel het als een vrouwde Afstammelingen star zong de begeleidende single ‘Applause’, die een nominatie verdiende voor Best Original Song tijdens de Oscars van 2023. In feite heeft het lied verdiend Diana Warren-die in november een erestatuut kreeg – haar 14e algemene nominatie. En hoe voelt Sofia zich als ze haar vocalen uitdraagt ​​voor een nu voor een Oscar genomineerde hit?

“Het is zo onwerkelijk”, vertelde ze exclusief aan E! Nieuws’ Adrienne Bailon-Houghton. “Het is de grootste eer van mijn leven dat Diane mij heeft uitgekozen om de stem van dit volkslied te zijn en ik ben zo dankbaar en opgewonden en gewoon vereerd, diep, diep, diep vereerd. Ik knijp mezelf elke dag.”

Voor de prijsuitreiking die op 12 maart wordt uitgezonden, heeft Sofia, samen met de kanshebbers van dit jaar voor Best Original Song, onder meer Rihanna (Black Panther: Wakanda voor altijd), Lady Gaga (Topkanon), Stephanie Hu, Zoon Lux En David Byrne (Alles Overal Alles tegelijk) En Rahul Sipligunj En Kaala Bhairava (RRR) zijn gepland om hun hits uit te voeren.