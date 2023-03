Je hoeft me de voordelen van een vroege vogel niet te verkopen. Ik heb tientallen artikelen en onderzoeken gezien die uitsplitsen hoe vroeg opstaan ​​beter is voor je gezondheid, productiviteit en stressniveaus. Maar een vroege vogel worden is niet eenvoudig. Uit ervaring gesproken, het is veel moeilijker als je van nature een nachtbraker bent en er geen specifieke reden is – zoals je kinderen naar school brengen – om voor 7 uur ’s ochtends op te staan. Bovendien werken wekkers en telefoonalarmen niet altijd voor de slaperigste slaapkoppen.

Dat gezegd hebbende, daar Zijn andere slaapgadgets en apps die een enorme hulp kunnen zijn.

Als je een onverbeterlijke nachtbraker bent die zich probeert voor te doen als een vroege vogel, goed nieuws. Dat was ik de afgelopen 10 jaar, en ik heb alles geprobeerd, van melatonine tot die wekkers die van je wegrennen. Maar na veel vallen en opstaan ​​(en experimenteren met heel veel slaaptechnologie), ben ik een van die mensen geworden die het leuk vindt om ruim voordat het moet op te staan. Het kan gedaan worden! Hoewel ik niet zal liegen, zul je veel verknoeien. Wat voor mij werkte, werkt misschien niet voor jou, en frustrerend genoeg werken dingen die eerst werkten, soms plotseling niet meer. Dus voel je vrij om te tweaken en te experimenteren, maar hier zijn enkele handige tips om aan de slag te gaan.

Bepaal je bedtijd met een slaaptracker

Een vroege dag begint altijd de avond ervoor. Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar de sleutel tot gemakkelijk wakker worden hangt af van weten hoeveel slaap je lichaam eigenlijk nodig heeft. Hoe uitgeruster je bent als het tijd is om wakker te worden, hoe minder verleidelijk die sluimerknop eruitziet.

De hoeveelheid slaap die je nodig hebt, verandert met de leeftijd, maar de CDC beveelt aan dat volwassenen minimaal zeven uur per nacht krijgen. Sommige mensen zullen minder nodig hebben, en anderen zullen veel meer nodig hebben. De beste manier om erachter te komen hoeveel Jij behoefte is om ofwel een app voor het volgen van slaap te downloaden of te investeren in een slaapvolger.

Slaapregistratiegegevens zijn een goede manier om erachter te komen wat uw huidige gewoonten zijn en waar u kunt verbeteren. Foto door Amelia Holowaty Krales / The Verge

De eerste stap is het vastleggen van een normale slaapweek. Van daaruit zou je moeten kunnen zien hoeveel slaap je krijgt en of dat goed genoeg is voor je behoeften. Als je al een smartwatch of fitnesstracker hebt, is de kans groot dat je een week of twee aan slaapgegevens hebt en direct naar het goede deel kunt gaan. Anders zijn apps de gemakkelijkste en meest kostenefficiënte route.

Ik heb in de loop der jaren verschillende slaapregistratie-apps getest en raad Rise Science aan voor dit specifieke gebruik. Het heeft een jaarabonnement van $ 59,99, maar je hebt niet echt meer nodig dan de eerste gratis proefperiode van 7 dagen. Ik hou van Rise Science omdat het je slaapschuld en slaapbehoefte berekent op basis van je slaapgewoonten, en ook een bedtijdvenster biedt. Ik heb ook Mintal Tracker en Sleep Cycle gebruikt en vond ze leuk, maar alles dat je slaapduur meet en je een idee kan geven van je slaapkwaliteit, past goed.

Kijk vervolgens in je gegevens hoe laat je bent Eigenlijk wakker worden. Ik wilde bijvoorbeeld om 6.00 uur wakker worden, maar de meeste dagen rolde ik om 8.15 uur uit bed.

Op dat moment ga je twee alarmen instellen. Stel de eerste in op 15-30 minuten eerder dan dat je momenteel wakker wordt. Werk voor het tweede terug om erachter te komen hoe laat je moet slapen om aan je slaapbehoefte te voldoen. Stel een wekker in voor 15-30 minuten daarvoor als signaal om te ontspannen.

In mijn geval had ik twee jaar draagbare gegevens en de Rise Science-app berekende mijn slaapbehoefte op 8 uur en 15 minuten. Op basis daarvan heb ik mijn wekwekker ingesteld op 8.00 uur en mijn bedtijdwekker op 23.45 uur. Je kunt altijd de Sleep Schedule-functie op iOS of Bedtime in the Clock-app op Android gebruiken om dit gemakkelijker te visualiseren.

Slaapschema’s kunnen u helpen visualiseren hoe laat u naar bed moet om eerder wakker te worden. Foto door Victoria Song / The Verge

Zodra u dat schema ongeveer drie weken betrouwbaar kunt volhouden, kunt u uw alarmen nog eens 15-30 minuten opschuiven totdat u uw ideale wektijd bereikt. Wees geduldig – dit hele proces kan maanden duren en het kan zijn dat u op een bepaald moment vastloopt. Het kostte me ongeveer zeven maanden om met succes en duurzaam van wakker worden om 8:15 uur naar wakker worden om 6:15 uur te gaan. (Ik ben nog steeds bezig om tot 6 uur ’s ochtends te komen).

Gebruik slimme apparaten om een ​​bedtijdroutine en een ontspannende omgeving te creëren

Een vaste bedtijdroutine kan bestaan ​​uit niet-technische dingen, zoals je kleren klaarmaken voor morgen voordat je naar bed gaat, maar het kan ook betekenen dat je optimaal gebruik moet maken van slimme lampen, slimme stekkers, zonsopganglampen, thermostaten en gadgets voor aromatherapie. Uw opstelling kan zo eenvoudig of ingewikkeld zijn als u wilt, zolang het u maar helpt uw ​​ideale slaapomgeving te creëren.

Een van de gemakkelijkste dingen om te doen is het inschakelen van een slaapfocus (iOS) of bedtijdmodus (Android 13) op uw smartphone. Deze functies werken iets anders, maar beide zijn ontworpen om telefoongerelateerde afleiding te beperken wanneer u probeert te ontspannen. Deze modi zijn ook zeer aanpasbaar. Zo kun je limieten instellen voor apps die je verleiden om op te blijven, notificaties uitschakelen voor iedereen die geen familie is of de telefoon automatisch laten overschakelen naar Donkere modus. Het vereist wat experimenteren, maar het belangrijkste is dat het een signaal is om je telefoon neer te leggen.

Zonsopganglampen zijn een soort wekker die u geleidelijk wakker maakt door zonsopgang te simuleren. Foto door Amelia Holowaty Krales / The Verge

Slimme verlichting is ook een uitstekende manier om je slaapomgeving aan te passen. We hebben hier een complete gids voor slimme verlichting, maar een cool ding is dat je je lichten kunt programmeren om op een bepaald tijdstip te dimmen. Als je helemaal in bent op het slimme huis, kun je ook je lichten synchroniseren samen met het verlagen van de thermostaat (koelere kamers zijn beter om te slapen) en een rustgevende afspeellijst in de wachtrij zetten. Slimme stekkers zijn hier een andere goede optie als u een apparaat gewoon op een bepaald tijdstip wilt in- of uitschakelen. Als u bijvoorbeeld elke avond om 22.00 uur een gewone diffuser of luchtbevochtiger wilt inschakelen.

Als dat te ingewikkeld is, kun je altijd nog kiezen voor een zonsopganglamp. Deze lampen zijn in wezen een soort slimme wekker waarbij een kunstmatige lichtbron de zonsopgang simuleert. Het idee is om op geluid gebaseerde alarmen te vervangen door een zachtere, niet-invasieve methode die profiteert van uw natuurlijke circadiane ritmes. Veel moderne zonsopganglampen kunnen ook worden gebruikt als leeslampen die warme verlichting gebruiken om u ’s nachts te helpen ontspannen. Sommige hebben ingebouwde slaaptracking en kunnen worden geïntegreerd met het slimme huis, zoals de Amazon Halo Rise, terwijl andere witte ruis kunnen spelen om je te helpen in slaap te vallen.

Kortom, u probeert de kansen in uw voordeel te stapelen. Je wordt eerder wakker als je gemakkelijker in slaap kunt vallen. Je valt sneller in slaap als je controle hebt over je omgeving, enzovoort, enzovoort. De ideale routine zal er voor iedereen anders uitzien, maar hier is een voorbeeld (ervan uitgaande dat je een volledig slim huis hebt):

Slimme lampen dimmen en gebruiken warme verlichting om 21.00 uur.

De slimme thermostaat verlaagt de temperatuur in je slaapkamer om 22.00 uur.

Slimme stekkers zetten om 21.45 uur een diffuser aan met lavendelolie (die de slaap bevordert).

De telefoon gaat om 22:35 uur naar de bedtijdmodus, waarbij alle meldingen worden gedempt, alle apps voor sociale media worden beperkt en schermen worden gedimd.

De lichten gaan uit om 22:45 uur.

Om 23.00 uur val je in slaap.

Je zonsopganglamp begint je om 6:15 uur wakker te maken.

Mijn persoonlijke setup is tegenwoordig een stuk eenvoudiger. Ik heb een slimme diffuser die om 21.00 uur aangaat en mijn luchtbevochtiger is aangesloten op een slimme stekker die om 21.30 uur aangaat. Beide worden automatisch uitgeschakeld om 01:00 uur. De slaapfocus van mijn telefoon wordt om 22:15 uur ingeschakeld en meestal slaap ik om 22:30 uur. Om 06:15 uur begint mijn Apple Watch te trillen om me wakker te maken zonder mijn partner lastig te vallen.