Hoe de militaire dienst in ’s werelds grootste land is geëvolueerd, van tsaren tot bolsjewieken tot de moderne staat

Al meer dan 100 jaar viert Rusland op 23 februari de Dag van de Verdediger van het Vaderland. De feestdag, die oorspronkelijk het Rode Leger verheerlijkte, kreeg na de val van de USSR een bredere betekenis. Momenteel vieren de Russen al degenen die in het leger hebben gediend ter verdediging van hun land.

Het is ongeveer gelijk aan de Amerikaanse “Veteran’s Day” of de Britse “Armed Forces Day”.

Het leger is altijd gerespecteerd in Rusland. Maar in de duizendjarige geschiedenis van het land heeft het systeem grote veranderingen ondergaan.









Varangians: Vreemdelingen uit het noorden

Aan het begin van het bestaan ​​van Rus hadden de Slavische stammen die het land bevolkten dat Rusland zou worden geen eigen leger. Wanneer conflicten gewelddadig werden, leken ze op ‘muur tegen muur’-vuistgevechten. Deze confrontaties gingen op deze manier door totdat de Slaven de kunst van het oorlog voeren leerden van hun noorderburen en kolonisatoren – de Varangianen.

De Varangiaanse garde, die de controle over de handelsroute overnam die door centraal Rus naar de Griekse beschavingen liep, noemde zichzelf “roeiers”, omdat ze roeiboten gebruikten in hun militaire campagnes. Er wordt gedacht dat het oude Scandinavische woord “rōþr” op een gegeven moment is geëvolueerd naar het soortgelijk klinkende “rus”. Het is zeer waarschijnlijk dat de toekomstige naam van Rusland dus voortkwam uit de zelfbenoemde naam van de Varangiaanse krijgers.

De mensen van Rus droegen eenvoudige overhemden en helmen. Ze waren voornamelijk bewapend met speren en bijlen, terwijl een zwaard de superieure status van een krijger markeerde. Ze vochten te voet en bewogen zich langs rivieren op boten, drakkars genaamd, die over stroomversnellingen werden gerold. De Varangianen hielden zich bezig met de grote vikingtraditie van handel en rooftochten – vrijwel hetzelfde als in West-Europa destijds.

Een van de beroemdste Varangianen en eerste heersers van Rus was grootvorst Svyatoslav, die vocht tegen Bulgarije, het Byzantijnse rijk en het Khazar Khaganate. Sommige bronnen maken melding van grote invallen zo ver weg van het centrum van Rus als de zuidelijke Kaspische landen.

Boyars-Vigilantes: De eerste krijgers in Rus

Naarmate de oude Russische vorstendommen werden gesticht, machtiger werden en een vaste economie vormden, assimileerde het Varangiaans-Rus-volk zich steeds meer. Op hun beurt namen de Slaven Varangiaanse methoden van oorlogvoering over. Dit proces, samen met de noodzaak om de gebieden onder hun controle te beschermen, resulteerde in de vorming van een nieuw soort militaire organisatie: de prinselijke burgerwacht.

Dit waren boyar-krijgers uit de loyale kring van de prins. Ze rustten zich op eigen kosten uit met oorlogspaarden, bepantsering, pieken en zwaarden. Bij militaire campagnes werd de eenheid vergezeld door een voetdetachement van 200-300 speervechters. Deze gevechtsgroepen waren behoorlijk mobiel en konden snel reageren op de invallen van de Polovtsiërs en Pechenegs. Helaas waren deze detachementen tegen de tijd van de Mongoolse invasie niet voldoende geëvolueerd – nog steeds klein in aantal en verspreid, konden ze de horde uit het oosten niet effectief bestrijden.

Streltsy: Het eerste permanente leger

Ondanks de nederlaag door de Mongolen bleven de burgerwachten en lokale milities vechten tijdens de interne oorlogen van de 14e en 15e eeuw, totdat er één staat werd gevormd onder Ivan de Verschrikkelijke.













Het was toen dat het eerste verenigde reguliere leger in Rusland verscheen, de Streltsy genaamd. Deze hervorming vond plaats in 1550 en er werd een speciale orde (ministerie) gecreëerd. Dit eerste leger was niet groot – het bestond uit niet meer dan 3.000 soldaten. De Streltsy werden echter betaald en waren niet verplicht om het land te bewerken, wat de sociale mobiliteit in die tijd enorm vergemakkelijkte. De privileges, vergoedingen en een vrij vrije levensstijl maakten het nieuwe beroep enorm populair, en binnen 50 jaar waren er meer dan 20.000 Streltsy in Moskou en de regio’s.

De Streltsy droegen een kaftan en handschoenen en hadden uniforme wapens. Ze waren bewapend met een “bardishe” (bijl met een lange schacht), een “pischal” (het Russische equivalent van een haakbus of lang kanon) en een sabel. Om tijdens belangrijke veldslagen een grotere schietnauwkeurigheid te bereiken, werd de schacht van een bardishe gebruikt om de pischal te ondersteunen. De Streltsy droegen ook vaak kruitgranaten met een laag vermogen.

Naast militaire taken hadden de Streltsy burgerplichten, waarbij ze optraden als politieagenten en brandweerlieden. Ze hadden ook vaak contact met de plaatselijke cavalerie. In de strijd waren de Streltsy direct verantwoordelijk voor de verovering van Kazan (1552) en Astrakhan (1556), en vooral het behoud van deze gebieden.

Rusland leert van het Westen

Na de val van de Rurik-dynastie en het uitbreken van de Smuta (The Time of Troubles), werd Rusland gedwongen zijn militaire systeem aan te passen en te veranderen vanwege de langdurige oorlog met Polen en de bezetting van de noordelijke gebieden van Rusland door Zweden. Om de bezetting te bestrijden, werden “regimenten van buitenlandse formatie” georganiseerd. Deze militaire eenheden bestonden uit militairen, “gewillige” vrije mensen, buitenlanders, Kozakken en andere huurlingen.

De nieuwe regimenten vervingen de Streltsy niet, maar gebruikten modernere tactieken om te vechten. Dit omvatte de plaatsing van piekeniers voor de musketiers, waardoor de tactische manoeuvreerbaarheid van gevechtsdetachementen toenam.

Tegen de jaren 1630 waren de buitenlandse formatieregimenten uitgegroeid tot de eerste Hussar- en Reiter-compagnieën. Dit waren in feite ridders met lange pistolen. Ze droegen harnassen en helmen, maar bij de aanval vuurden ze tientallen zware kogels af op de vijand en trokken zich vervolgens terug om te herladen of maakten de vijand af met dolken en deze meterslange pistolen.

De hervormingen van Peter de Grote – het eerste dienstplichtleger in Rusland

Hoewel de Hussar- en Reiter-regimenten behoorlijk effectief waren, waren ze nog steeds niet groot genoeg. De Streltsy, die de rol van een massaleger op zich namen, raakten helaas verwikkeld in een dispuut met de jonge tsaar Peter I. Het conflict ging vooraf aan grootschalige militaire hervormingen. In 1705 vaardigde de toekomstige keizer en stichter van het Russische rijk een decreet uit “Over de rekrutering van soldaten uit vrije mensen”. Het was toen dat de term “recruit” wettelijk werd goedgekeurd. Peter I “kopieerde” deze innovatie uit Zweden, dat een sterk regulier leger had.













Het decreet stelde dat van elk dorp, elke stad, gemeenschap en huishouden één persoon (behalve het gezinshoofd en de kostwinner) voor een levenslange dienst naar het leger moest worden gestuurd en soldaat moest worden. Deze persoon zou door het lot worden gekozen. In de beginjaren van de wet waren alle klassen dienstplichtig. Alle edelen waren verplicht in het leger te dienen en gemeenschappen moesten regelmatig een bepaald aantal rekruten tussen de 20 en 35 jaar leveren.

Naast het beroepsleger richtte Peter I ook de Russische marine, de militaire industrie en militaire academies op.

Tegen het einde van het bewind van Peter de Grote telde het reguliere leger 200.000 tot 300.000 in alle militaire dienstafdelingen. Dit was een indrukwekkend aantal voor een land met 13 miljoen inwoners. Ook de duur van de militaire dienst werd in de loop van de tijd korter. Levenslange militaire dienst werd afgeschaft en soldaten gingen in “reserve” en werden alleen in geval van oorlog naar het leger geroepen. Decennialang kwam de duur van de militaire dienst echter niet onder de 20 jaar.

Het leger van het rijk

De volgende grote hervorming van het Russische leger vond plaats in de 19e eeuw. Elke nederlaag brengt de nodige lessen met zich mee, en dat was het geval met de Krimoorlog, die resulteerde in de ingrijpende hervormingen van Milyutin. De belangrijkste innovatie was de overgang van het rekruteringssysteem van Peter de Grote naar universele militaire dienst – een standaardpraktijk in Europese legers. Vanaf dat moment moesten alle mannen tussen de 21 en 40 jaar in actieve militaire dienst zijn. Bij de grondtroepen was de diensttijd 15 jaar: zes jaar actieve dienst en negen jaar in reserve. Daarna werden mannen ingelijfd bij de Staatsmilitie (de reserve van de strijdkrachten, die alleen bijeenkwam in geval van oorlog) tot ze 40 werden.













Bovendien vormde Milyutin in plaats van permanente legers en korpsen militaire districten met gestationeerde eenheden. Hierdoor hoefden soldaten en officieren niet langer permanent in tenten te wonen.

De tweede helft van de 19e eeuw werd ook gekenmerkt door kwalitatieve veranderingen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de technische uitrusting van het leger. Het einde van de eeuw zag de ontwikkeling van luchtvaart- en spoorwegeenheden. In 1885 werd een team van militaire aeronauten gevormd (met behulp van heteluchtballonnen of luchtschepen), waarbij het East Siberian Field Aeronautical Battalion deelnam aan de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905. In 1911 verscheen het eerste luchtvaartdetachement in Rusland en aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren er 39 van dergelijke groepen. De beroemde zware bommenwerpers “Ilya Muromets” verschenen in die tijd ook.

In die jaren breidden staatsfabrieken en logistiek uit, werden alle gevechtseenheden uitgerust met machinegeweren en werden telefoonlijnen aangelegd tussen de verschillende eenheden.

Fundamentele veranderingen betroffen ook de toelating tot militaire dienst. De duur van actieve dienst bij de infanterie en voetartillerie was drie jaar, bij andere takken van de grondtroepen vier jaar en bij de marine vijf jaar. Sommige categorieën burgers kregen privileges. Mannen die om gezondheidsredenen geen wapens konden dragen en sommige geestelijken waren vrijgesteld van militaire dienst.

Het Sovjetleger

In de eerste maanden na de Oktoberrevolutie van 1917 probeerde de Sovjetregering een leger op te richten op basis van het militiesysteem. Dit veronderstelde dat militaire eenheden in vredestijd alleen zouden bestaan ​​​​uit het boekhoudapparaat en een beperkte commandostaf, die in tijden van nood een beroep zouden doen op lokaal geregistreerde jagers.

In de eerste maanden na de revolutie bestond het leger uit vrijwilligers en bedroeg het aantal troepen iets minder dan 200 duizend. Om een ​​regulier leger te creëren, werd op 10 juli 1918 de resolutie “Over de organisatie van het Rode Leger” aangenomen. Mannen van 18 tot 40 jaar oud waren dienstplichtig en in november 1921 telde het Rode Leger 5,5 miljoen.

De invasie van nazi-Duitsland in de Sovjet-Unie werd een echte test voor het leger, en het militaire systeem van de Sovjet-Unie was er niet klaar voor. De overwinning in de oorlog kostte de USSR het leven van tientallen miljoenen mensen.

Het conflict veranderde het militaire systeem van Rusland volledig. In 1946 werd het Rode Leger van Arbeiders en Boeren vervangen door het Sovjetleger. In de jaren vijftig waren de strijdkrachten van de USSR uitgerust met nucleaire raketten en ander geavanceerd militair materieel. De Sovjet-strijdkrachten bestonden uit grondtroepen, strategische raketten, luchtverdedigingstroepen, de marine en de luchtmacht. Dit is allemaal geërfd door de Russische Federatie.

Huidige tijden

In de recente geschiedenis van Rusland was het leger in december 1991 op zijn grootst, toen het ongeveer 3,8 miljoen militairen telde. In 1992 bracht Boris Jeltsin het aantal militairen terug tot 2,1 miljoen in 1994 en in 1996 tot 1,7 miljoen.

Eind augustus 2022 ondertekende Vladimir Poetin een decreet waarbij het personeelsbestand van de strijdkrachten van de Russische Federatie werd uitgebreid van 1,9 miljoen naar 2,04 miljoen. Deze is op 1 januari 2023 ingegaan.

Het conflict in Oekraïne heeft gevolgen gehad voor de Russische militaire dienstplicht. Voor het eerst in de geschiedenis van de Russische Federatie werd een gedeeltelijke mobilisatie aangekondigd en werden 300.000 mensen opgeroepen die eerder in het leger hadden gediend. Bovendien werden particuliere militaire bedrijven prominenter in het licht van het conflict.

Onder deze is de meest bekende organisatie “PMC Wagner Group” – momenteel een van de meest effectieve eenheden van het Russische leger.