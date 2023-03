Voor de toevallige luisteraar is Miley Cyrus’ hitsingle ‘Flowers’ van januari een zwoele popsong met een feministische inslag, een hymne die eigenliefde en onafhankelijkheid viert. Maar voor superfans zoals Joshua Molina is ‘Flowers’ een reeks aanwijzingen over de scheiding van mevrouw Cyrus van Liam Hemsworth.

Onder de paaseieren, volgens fans: het nummer keert het ritme en de tekst van “When I Was Your Man” van Bruno Mars om, dat zogenaamd een speciale betekenis heeft voor meneer Hemsworth en mevrouw Cyrus. Maar terwijl meneer Mars zingt: “Ik had bloemen voor je moeten kopen”, antwoordt de versie van mevrouw Cyrus: “Ik kan bloemen voor mezelf kopen.” Het nummer werd ook uitgebracht op 13 januari, de verjaardag van meneer Hemsworth.