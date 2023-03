Toen Apple de iPhone 12 Pro aankondigde, introduceerde het een krachtige nieuwe camerafunctie: ProRAW. Deze functie is nu beschikbaar voor alle Pro- en Pro Max-modellen, te beginnen met de 12-serie en nieuwer, en als je kieskeurig bent over je fotoverwerking, is het zeker een functie die het bekijken waard is. ProRAW combineert de voordelen van computationele fotografie met het vastleggen van traditionele RAW-beelden — een soort van het beste van twee werelden.

Dus waarom zou je in de eerste plaats ProRAW willen gebruiken? Laten we teruggaan naar de school voor digitale fotografie. Een traditioneel RAW-beeldbestand bewaart veel meer van de informatie die wordt vastgelegd wanneer u een foto maakt. Gewoonlijk verwerkt de camera van je iPhone die gegevens tot een HEIF- of JPEG-afbeelding, waarbij de extra gegevens worden weggegooid en zaken als witbalans, belichting en detail in schaduwen en hooglichten in wezen worden “ingebakken”. Het is een kleiner, beter beheersbaar bestand, maar het is niet zo flexibel voor nabewerking. Een RAW-afbeelding behoudt meer van die originele informatie en biedt veel meer flexibiliteit voor fotobewerking.

Het maken van RAW-afbeeldingen met een traditionele camera heeft over het algemeen de voorkeur als u het meeste uit uw afbeeldingen wilt halen, maar het is niet helemaal hetzelfde verhaal met een telefooncamera. Dat komt omdat een traditioneel RAW-bestand slechts één frame is en de voordelen van computationele fotografie, zoals verwerking van meerdere frames, misloopt. Een JPEG-afbeelding van een smartphonecamera is misschien minder flexibel, maar kan meer details en minder ruis bevatten dan een smartphonefoto die is verwerkt op basis van een RAW-afbeelding die niet profiteerde van die rekentechnieken.

Voer ProRAW in. Een ProRAW-afbeelding combineert al deze voordelen in één bestand. Multiframe-verwerking wordt toegepast en de uiteindelijke afbeelding die wordt opgeslagen bevat veel meer informatie dan een standaard iPhone JPEG.

Een ProRAW-bestand (links) en een standaard JPEG (rechts) bijgesneden op 100 procent. Ik heb de schaduwen +100 versterkt op beide bestanden in Adobe Camera RAW. Er is een vloeiendere gradatie in de schaduwgebieden op het ProRAW-bestand; op de JPEG is er banding en ruis zichtbaar.

Het is geweldig als je je eigen foto’s wilt verwerken in plaats van het aan je telefoon over te laten, maar er is een keerzijde: veel grotere afbeeldingsbestanden. ProRAW-bestanden met hoge resolutie zijn gemiddeld ongeveer 75 MB vergeleken met ongeveer 3 of 4 MB voor een standaard JPEG. Dat betekent dat ongeveer 14 ProRAW-bestanden optellen tot ongeveer 1 GB, dus het zou niet lang duren om je telefoonopslag te vullen met enorme afbeeldingsbestanden.

Dat gezegd hebbende, is ProRAW een krachtig hulpmiddel om in specifieke situaties te gebruiken – u hoeft alleen maar te weten hoe u het op uw telefoon kunt inschakelen. Hier is hoe het te doen. (Ik volgde deze stappen op een iPhone 14 Pro met iOS 16.3.1.)

Zodra ProRAW is ingeschakeld, moet u het inschakelen in de Camera-app. Er zijn twee manieren om dit aan te pakken:

Je kunt ProRAW van 12 megapixels gebruiken met alle camera’s van je iPhone, inclusief de selfiecamera, hoewel de modus van 48 megapixels uiteraard alleen werkt met de hoofdcamera van de 14 Pro. ProRAW is ook niet compatibel met de portretmodus.