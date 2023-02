De volgende Pokémon-presentatie vindt vandaag plaats en zal veel nieuws bevatten voor fans over de hele wereld, om ons te laten weten wat er gaat komen in de wereld van schattige pocketmonsters.

Als je live wilt afstemmen, dan hebben we alles wat je moet weten.

Wanneer is de volgende Pokémon Presents?

De volgende Pokémon Presents vinden plaats op Maandag 27 februari om 14.00 uur Britse tijd (GMT). Dit zijn de starttijden voor andere locaties:

Amerikaanse westkust: 06:00 uur PT

Oostkust VS: 09:00 ET

Midden-Europa: 15:00 CET

Zoals gebruikelijk vindt de Pokémon Presents plaats op de verjaardag van de originele Pokémon-spellen, Red en Blue, die op 27 februari 1996 werden uitgebracht.

Het is toevallig 27 jaar geleden op de 27e dag van de maand en het bedrijf heeft fans 20 minuten Pokémon-nieuws beloofd, omdat het iedereen uitnodigt om “Pokémon samen te vieren”.

Wat er wordt aangekondigd is onduidelijk, dus je zult moeten afstemmen om erachter te komen. Vorig jaar kregen we de aankondiging van Scarlet en Violet, dus zoiets groots is onwaarschijnlijk, maar er zou wel eens patch- en DLC-nieuws kunnen zijn.

We zouden ook kunnen zien dat rood, blauw (en geel) worden toegevoegd aan Nintendo Switch Online met Pokémon Stadium als een andere mogelijkheid.

Met tal van andere delen van de Pokémon-wereld, zou er nieuws kunnen zijn over Pokémon GO, Pokémon Unite, Pokémon Trading Card Game (TCG) en nog veel meer, waaronder merch.

Hoe de livestream van Pokémon Presents te bekijken

Je kunt de livestream bekijken op het YouTube-kanaal van Pokémon. We zullen de stream hier insluiten zodra deze beschikbaar is. Voor nu is hier de trailer:

Wat is Nintendo Direct?

Nintendo Direct is de manier waarop het legendarische Japanse gamingbedrijf communiceert met zowel de pers als de fans. Het is namelijk voor het maken van nieuwsaankondigingen voor aankomende games.

De aankondigingen kunnen variëren, van nieuwe gameplay-functies tot nieuwe accessoire-onthullingen en zelfs aankondigingen van releasedatums. Eerder gebruikte Nintendo zijn Direct-presentaties om de Nintendo Switch te onthullen, evenals veel van zijn beste Nintendo Switch-games.

Af en toe zal er een speciale Pokémon Presents-stream zijn, speciaal voor de franchise, of bepaalde games zoals Smash Bros en Animal Crossing.