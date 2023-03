Ozempic, een medicijn tegen diabetes, en zijn tegenhanger voor gewichtsverlies, Wegovy, domineren het gesprek in de medische gemeenschap en de popcultuur als de nieuwste weg naar gewichtsverlies. Vanwege de gecompliceerde en vaak gevaarlijke relatie van de samenleving met dieetpillen, stellen sommige mensen vragen over de medicijnen – of ze veilig genoeg zijn, of ze zelfs ethisch verantwoord zijn om te nemen en wie ze in de eerste plaats zou moeten gebruiken.

De antwoorden kunnen afhangen van waarom u ze bent gaan gebruiken en of u ze kunt blijven gebruiken. Injecties met semaglutide (het ingrediënt in beide geneesmiddelen) staan ​​momenteel op de lijst van tekorten van de Amerikaanse Food and Drug Administration. Vergeleken met eerdere medicijnen die op de markt werden gebracht voor gewichtsverlies, lijken Ozempic en Wegovy veiliger te zijn, ondanks vaak voorkomende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken, zei dr. Christoph Buettner, hoogleraar geneeskunde en hoofd van de afdeling endocrinologie aan de Rutgers Robert Wood Johnson Medical School.

“Het lijkt erop dat er op dit moment niet echt iets vergelijkbaars is”, zei Buettner, met uitzondering van Mounjaro, dat momenteel is goedgekeurd voor diabetes, maar naar verwachting binnenkort zal worden goedgekeurd voor gewichtsverlies.

Ozempic en Wegovy zijn beide relatief nieuw op de markt en hebben zeldzame, ernstigere bijwerkingen op hun etiketten, waaronder schildklierkanker en pancreatitis. Net als medicijnen voor andere gezondheidsproblemen, zijn Ozempic en Wegovy bedoeld als chronische medicijnen – medicijnen die alleen werken terwijl u ze gebruikt. Dit brengt zowel voordelen als risico’s met zich mee.

“Er is geen gratis lunch, om zo te zeggen,” zei Buettner.

Aleksandr Zubkov/Getty Images



Wat zijn Ozempic en Wegovy? Hoe werken ze?

Ozempic en Wegovy zijn vergelijkbare geneesmiddelen die hetzelfde actieve ingrediënt, semaglutide, bevatten, hoewel Wegovy er een grotere hoeveelheid van bevat en specifiek door de FDA is goedgekeurd voor gewichtsverlies. Ozempic werd als eerste goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 2, maar in sommige gevallen wordt het ook off-label gebruikt als medicijn voor gewichtsverlies. Beide zijn geïnjecteerde medicijnen voor wekelijks gebruik die u toedient op dezelfde manier als hoe u een EpiPen zou gebruiken, en beide worden vervaardigd door hetzelfde farmaceutische bedrijf, Novo Nordisk.

Semaglutide werkt door de insulineproductie te verstoren en de bloedsuikerspiegel te stabiliseren. Dit zorgt er ook voor dat voedsel langzamer beweegt als het je maag verlaat en je eetlust vermindert, waardoor de reactie van het lichaam op honger en volheid verandert.

De lichamen van mensen met diabetes type 2 kunnen insuline niet correct verwerken, en het belangrijkste doel van Ozempic is om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden, terwijl ook het risico op hartaandoeningen, beroertes en andere gezondheidsgebeurtenissen wordt verminderd die mensen met diabetes vaker zullen ervaren . In termen van het beheersen van de bloedsuikerspiegel – het doel van de behandeling van diabetes type 2 – is semaglutide in onderzoeken zeer effectief gebleken.

Wegovy is ook effectief binnen het goedgekeurde gebruik als medicijn voor gewichtsverlies voor volwassenen met een lichaamsmassa-index ouder dan 27 en ten minste één gezondheidsprobleem, zoals hoge bloeddruk, evenals volwassenen met een BMI van meer dan 30. Vergeleken met personen die een placebo kregen, zei de FDA in haar goedkeuringsbericht, verloren degenen die Wegovy gebruikten zonder diabetes gemiddeld 12,4% van hun lichaamsgewicht.

Maar de groeiende populariteit van Ozempic en Wegovy heeft tientallen jaren oude zorgen aangewakkerd over medicijnen voor gewichtsverlies en gewichtsstigma, en heeft ook andere onbedoelde gevolgen gehad, waaronder een tekort aan medicijnen.

Populaire recepten hebben geleid tot een tekort

De grote vraag naar Wegovy veranderde in meer vraag naar Ozempic, omdat sommige mensen die Wegovy niet konden krijgen zich wendden tot het lager gedoseerde zustermedicijn bedoeld voor de behandeling van diabetes, off-label voorgeschreven door hun artsen.

Het is logisch dat veel mensen deze voorschriften kunnen krijgen: volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention had ongeveer 73% van de Amerikaanse volwassenen tussen 2017 en 2018 BMI’s met overgewicht of obesitas. BMI is een onvolmaakte en vaak onnauwkeurige indicator van gezondheid, maar wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te definiëren, wat door de CDC als een chronische ziekte wordt beschouwd.

Die grote vraag, vergelijkbaar met andere geneesmiddelentekorten, heeft voor sommige diabetespatiënten problemen veroorzaakt bij het proberen om hun voorgeschreven Ozempic te krijgen. Mounjaro, een ander populair medicijn met de werkzame stof tirzepatide, is ook goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 2, maar wordt in sommige gevallen ook off-label gebruikt om af te vallen.

Er zijn andere behandelingen beschikbaar voor patiënten met diabetes, zoals insuline, zei Buettner. Hoewel het vergelijken van insuline met semaglutide een beetje een “geladen vraag” is, voegde hij eraan toe, want hoewel semaglutide een lager risico op hypoglykemie of een lage bloedsuikerspiegel met zich meebrengt, hebben sommige patiënten echt insuline nodig. Dit kan het moeilijk maken om te vergelijken. Zoals altijd bij het vinden van een medicijnvervanger, overleg eerst met uw arts of apotheker.

Er is een ander medicijn voor de behandeling van diabetes met dezelfde werkzame stof, genaamd Rybelsus, maar het wordt oraal ingenomen. Andere medicijnen zijn Vicoza, Trulicity en Bydureon, en dit kunnen opties zijn als mensen met diabetes moeite hebben met het indienen van hun medicatievoorschriften, zoals Doctor’s Ask meldt.

Wladimir Bulgar/Science Photo Library



De gevaarlijke geschiedenis van dieetpillen – en hun onzekere toekomst

Tijgerin Osborn, voorzitter van de National Association to Advance Fat Acceptance, kent de populariteit van semaglutide maar al te goed. Osborn verwerpt, net als veel vetrechten en lichaamsneutraliteitsactivisten en sommige zorgverleners, het idee van obesitas als een ziekte. Sommige van dezelfde medische framing die nu voor Ozempic en Wegovy wordt gebruikt, waren ook in het spel tijdens golven van eerdere pillen voor gewichtsverlies, zei Osborn, waaronder Fen-Phen, een bijnaam voor een eetlustonderdrukkend medicijn dat uiteindelijk eind vorig jaar van de markt werd gehaald. 1990 omdat het hartschade veroorzaakte bij veel mensen die het gebruikten.

“We hebben dit eerder van je gehoord”, zei Osborn over de brede steun voor de huidige golf van medicijnen voor gewichtsverlies. “‘Dit is veilig, het is OK, het zal je gezonder maken'”, zei ze.

Volgens Buettner veroorzaakten sommige eerdere pillen niet alleen hartproblemen, maar ook psychiatrische bijwerkingen, zoals depressie. Rimonabant, dat in Europa werd goedgekeurd en ook van de markt werd gehaald, bleek schadelijke bijwerkingen voor de geestelijke gezondheid te veroorzaken.

“Als je medicijnen geeft die in de hersenen werken, zijn effecten op depressie of zelfmoordgedachten gebruikelijk,” zei Buettner. Ozempic en Wegovy werken ook in de hersenen, vandaar hun eetlustonderdrukkende eigenschappen, maar “ze signaleren heel anders” als GLP-1-receptoragonisten in specifieke delen van de hersenen, zei hij.

Vaak voorkomende bijwerkingen van Ozempic en Wegovy zijn maagpijn, misselijkheid, braken, diarree en andere maagsymptomen. Hoewel zeldzaam, zijn ook ernstige bijwerkingen, waaronder pancreatitis, gemeld. Omdat gewichtsverlies er ook voor zorgt dat u vet verliest dat in uw gezicht is opgeslagen, melden sommige mensen ‘Ozempic face’ of een verlies van een deel van het gezichtsvet dat wordt geassocieerd met een jongere of jeugdigere uitstraling.

Gewichtsstigma en de voortdurende gezondheidseffecten ervan zijn ook echte factoren. Onderzoek naar gewicht roept twijfels op of het voorschrijven van gewichtsverlies voor de gezondheid alleen op basis van BMI überhaupt geldig is. De diepgewortelde vooroordelen tegen grotere lichamen en de constante druk om dun te zijn, plaatst mensen in een moeilijke positie tussen proberen af ​​​​te vallen met nieuwe hulpmiddelen of ervoor kiezen om te blijven zoals ze zijn, zei Osborn.

“Anti-vetheid breekt ons hart – uw medicijnen veranderen eigenlijk ons ​​hart”, zei ze. “Hoe zullen we een keuze maken tussen die dingen?”

MirageC/Getty Images



Degenen die ervoor kiezen om deze medicijnen te gebruiken, hebben een ander probleem: blijvende toegang. Afgezien van het huidige tekort hangt een deel van de toekomst van deze medicijnen af ​​van wat verzekeringsmaatschappijen bereid zijn te dekken. Veel patiënten hebben gemeld dat ze problemen hebben om voorgeschreven medicijnen onder de verzekering te krijgen wanneer ze zijn gelabeld voor obesitas – een voorbeeld van hoe de gezondheidszorg voor grotere lichamen wordt bemoeilijkt door culturele vooroordelen, zelfs wanneer gewichtsverlies het doel is. Dat zou in de toekomst kunnen veranderen naarmate de catalogus met medicijnen voor gewichtsverlies groeit, waardoor Medicare en verzekeringsmaatschappijen meer onder druk komen te staan ​​om hun beleid te wijzigen.

Voor mensen die geen beroemdheden zijn of geen diepe zakken hebben, en die semaglutide nodig hebben voor hun gezondheid, is toegang een probleem. Wegovy kost volgens NPR ongeveer $ 1.400 per maand uit eigen zak. Een patiënt die zijn semaglutide-recepten niet kan bijvullen, kan gezondheidsproblemen krijgen, hetzij door een gebrek aan behandeling voor diabetes, hetzij door snel weer aan te komen.

De meeste patiënten zullen het gewicht dat ze verloren hebben door semaglutide terug te krijgen wanneer ze ermee stoppen, wat betekent dat het continu moet worden ingenomen om effectief te blijven. Gewichtscycli, wanneer mensen herhaaldelijk afvallen en weer aankomen door een dieet of andere methoden, wordt in verband gebracht met verschillende gezondheidsrisico’s, waaronder een verhoogde mortaliteit. Ondertussen, als u medicijnen gebruikt om uw bloedsuikerspiegel stabiel te houden, en u stopt dan cold turkey, kan de terugkeer naar een hoge bloedsuikerspiegel uw risico op andere gezondheidsproblemen, zoals een beroerte, vergroten.

De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.