Je hart kan ouder of jonger zijn dan jij. Niet letterlijk, maar onderzoekers berekenen wel hoe oud je hart is om je cardiovasculaire gezondheid te bepalen. Uw “hartleeftijd” is een waardevolle maatstaf om uw risico op hartaandoeningen te begrijpen en te beoordelen, hartaanval of hartinfarct op basis van uw risicofactorprofiel.

Om thuis uw hartleeftijd te bepalen, kunt u een online hartleeftijdcalculator gebruiken die rekening houdt met factoren als geslacht, leeftijd, gewicht, systolische bloeddruk (meet de druk in uw slagaders wanneer uw hart klopt) en gezondheidsproblemen die een aanzienlijke invloed hebben op uw hartleeftijd . Hoewel deze calculator u een algemeen overzicht geeft van de gezondheid van uw hart, is het het beste om uw hart regelmatig gescreend door een medische professional.

Hieronder bekijken we de belangrijkste factoren die uw hartleeftijd bepalen en veranderingen in levensstijl die u kunt aanbrengen om uw hart jonger te maken. U kunt ook onze gids raadplegen om erachter te komen hoe gezond je hart is zonder apparatuur en hoe verlaag uw risico op hartaandoeningen.

Factoren die je hartleeftijd bepalen

Externe factoren zoals spanning En fysieke activiteit kan uw hartleeftijd beïnvloeden. Andere componenten, zoals gezondheidsproblemen, hebben echter ook een impact.

Spanning



Stress kan ook bijdragen aan een verouderend hart, zoals een studie over huwelijksstress suggereerde. Veranderingen in huwelijkskwaliteit en cardiovasculair risico waren nauw verwant bij oudere gehuwde paren. Evenzo kunnen mensen die door een scheiding gaan een hoger risico lopen op hartaanvallen. Johns Hopkins Medicine zegt ook dat stress uw risico op hartgezondheidsproblemen kan verhogen, aangezien stress de ontsteking in uw lichaam verhoogt, wat op zijn beurt de bloeddruk en het cholesterolgehalte kan beïnvloeden.

De goede brigade / Getty Images



Voeding

Mayo Clinic stelt voor om zoute voedingsmiddelen en niet-hart-gezonde voedingsmiddelen zoals vleeswaren en suikerhoudende voedingsmiddelen te vermijden, omdat deze voedingsmiddelen kunnen bijdragen aan hoge bloeddruk en lipoproteïne met lage dichtheid (ook bekend als “slechte”) cholesterol. Hart-gezond voedsel omvatten groenten, fruit, noten en zaden, volle granen en magere eiwitten zoals vis en peulvruchten, die helpen uw hart in optimale conditie te houden.

Kwaliteit van slapen

Een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de hartleeftijd is hoge bloeddruk. Maar de CDC stelt dat het niet krijgen van een goede nachtrust uw algehele bloeddruk verhoogt. Dit komt omdat tijdens een goede nachtrust uw bloeddruk daalt. Als u niet goed of veel slaapt, kunt u langer een hogere bloeddruk hebben, waardoor uw hart meer onder druk komt te staan.

Hoge bloeddruk

Bloeddruk kan een grote invloed hebben op uw hartleeftijd. De CDC vermeldde een geval van één vrouw die chronologisch 53 was. Haar biologische hartleeftijd was 75 omdat ze rookte en hoge bloeddruk had. Als ik mijn gebruikelijke statistieken in de NYC Health-hartcalculator zet, maar mijn systolische bloeddruk aanpas naar 200, wordt mijn hartleeftijd 64.

Hypertensie is zo nauw verbonden met de hartleeftijd dat uit een door het National Institute of Health gefinancierde studie bleek dat het handhaven van de systolische bloeddruk tot minder dan 120 bij volwassenen van 50 jaar en ouder het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en zelfs overlijden aanzienlijk kan verminderen.

Lichamelijke inactiviteit

Een onderzoek uit 2019 toonde aan dat fysieke activiteit kan bijdragen aan een lagere hartleeftijd. De Mayo Clinic beveelt aan wekelijks 150 minuten aan lichaamsbeweging toe te voegen om uw hartleeftijd te verlagen en het cardiovasculaire risico te verminderen. Lichaamsbeweging kan ook direct de bloeddruk verlagen, een andere factor die bijdraagt ​​aan de leeftijd van het hart. Het toevoegen van fysieke activiteit kan van alles zijn, van indoor workoutvideo’s tot klusjes in huis.

Roken

Roken is een van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten en kan een grote invloed hebben op de leeftijd van uw hart. Als ik de gebruikelijke statistieken invoer met de hartslagcalculator van NYC Health, maar vermeld dat ik rook, gaat mijn hartleeftijd deze keer naar 47. Je denkt misschien: “roken tast mijn longen aan, wat heeft het met mijn hart te maken?” Veel. Roken kan de opeenhoping van tandplak aan de binnenkant van de wanden van uw bloedvaten vergroten. Ook kunnen chemicaliën in sigarettenrook ervoor zorgen dat uw bloed stolsels vormt in de bloedvaten. Dit alles kan bijdragen aan een verhoging van uw hartleeftijd.

Hoge cholesterol

Ten slotte kan een hoger cholesterolgehalte ook de leeftijd van uw hart verhogen. De hartleeftijdscalculator van de American Heart Association vermeldt LDL- en HDL-cholesterol als een belangrijke factor bij het bepalen van uw hartleeftijd en gezondheid. En de Mayo Clinic vermeldt ook het cholesterolgehalte als een gezondheidsfactor in uw hartleeftijd. Een hoog cholesterolgehalte draagt ​​bij aan de afzetting van vetachtige stoffen in uw bloedvaten, waardoor het bloed moeilijk door uw bloedvaten kan stromen.

Hoe u uw hart jonger kunt maken

Zoals hierboven getoond, correleert uw hartleeftijd niet altijd met uw chronologische leeftijd. U kunt veranderingen in levensstijl aanbrengen om uw hartleeftijd te verlagen. Hoewel u misschien een fysiek verouderend hart heeft, kunnen meer jeugdige gezondheidspraktijken u helpen uw hartleeftijd te verlagen. Enkele tips van de Mayo Clinic zijn:

Stoppen met roken

Zorg voor minimaal 150 minuten lichaamsbeweging per week

Pas uw dieet aan om op te nemen hart-gezond voedsel zoals fruit en groenten, noten en zaden, peulvruchten, volle granen en magere eiwitten zoals wit vlees, gevogelte of vis

zoals fruit en groenten, noten en zaden, peulvruchten, volle granen en magere eiwitten zoals wit vlees, gevogelte of vis Beperk je zoutinname

Beheer eventuele gezondheidsproblemen zoals bloedsuiker als u diabetes, hoog cholesterol of hoge bloeddruk heeft. U kunt dit doen door uw arts te raadplegen en een holistisch plan te maken dat voeding, lichaamsbeweging, regelmatige screenings en de juiste medicijnen omvat.

De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.